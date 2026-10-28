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CUADRO SANITARIO

Otra denuncia tras la muerte de los ciervos en el ECAS

Por Redacción

La organización ambientalista Nuevo Ambiente expresó su preocupación tras la aparición de dos ciervos axis muertos que estaban alojados en la Estación de Cría de Animales Silvestres (ECAS) tras su paso por el exzoo de La Plata. Desde la entidad advirtieron que los animales habrían sido trasladados sin las evaluaciones veterinarias adecuadas, remarcando que ya existían informes técnicos previos (de 2019 con participación de diversas fundaciones) que alertaban sobre antecedentes positivos de una afección (Neospora) que habría impedido su traslado a otro refugio, en Entre Ríos.

Ante esta situación, que coincide con reclamos de vecinos de Villa Elisa ante la Justicia por maltrato animal, se reclamó a la Provincia los resultados de las necropsias, los certificados sanitarios individuales y los protocolos de bioseguridad implementados, con el fin de esclarecer las causas de los decesos y resguardar la seguridad del resto de la fauna alojada en el predio.

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