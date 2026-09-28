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Memoria y deporte en 19 y 51

Otra emotiva maratón de 24 horas en la Plaza Malvinas

la ciudad vivió otra jornada de postas en la plaza malvinas / el dia

Por Redacción

La XVII Maratón 24 Horas por Malvinas convirtió a la Plaza Malvinas en un punto de encuentro entre deporte y memoria. Durante un día completo, 25 equipos de 12 corredores se relevaron cada dos horas para completar el circuito alrededor del predio, incluso bajo la lluvia y el alerta meteorológico que acompañó buena parte de la competencia.

“Son 25 equipos de 12 corredores que corren dos horas alrededor de Plaza Malvinas durante las 24 horas”, explicó Fernando Marino, secretario de Deportes del CECIM y coordinador de la prueba. El desafío comenzó el sábado a las 17 y finalizó ayer a la misma hora, reafirmando una propuesta que ya es un clásico del calendario platense.

Pese a las condiciones adversas, los relevos continuaron sin interrupciones y la plaza reunió atletas, familias y excombatientes, sosteniendo una convocatoria que año tras año mantiene vivo el homenaje a los veteranos de Malvinas desde el corazón de La Plata.

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