Otra intimación al Gobierno por las universidades

En la primera jornada del paro nacional de los docentes universitarios se conoció una nueva intimación al Gobierno Nacional para que cumpla con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida de fuerza tuvo en la UNLP alto acatamiento en los colegios secundarios y en la Anexa (Primaria e Inicial). En la mayoría de las facultades el paro también registró una fuerte adhesión. Sólo en un puñado de facultades (Informática, Económicas, Odontología e Ingeniería) la respuesta fue dispar o baja.

FRENTE JUDICIAL

En este contexto, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 volvió a intimar al Gobierno de Javier Milei para que cumpla con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU).

En una resolución firmada ayer, el juez federal Martín Cormick le dio cinco días de plazo al Estado Nacional para que cumpla con la medida cautelar dictada por el juzgado que él encabeza en diciembre pasado, que ordena la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles, “bajo apercibimiento de astreintes”, es decir, de multas.

“Si bien se han documentado los aspectos de cumplimiento temporáneo en las convocatorias a la negociación paritaria y la efectivización de órdenes de pago, no surge en igual modo respaldado que el cálculo respecto de los aumentos alcanzados y las actualizaciones de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas en el período contemplado haya sido efectuado del modo estipulado por la norma ponderando las variables de ajuste”, señaló el magistrado sobre la actualización salarial.

ADVERTENCIA

Clara Chevalier, secretaria general de la central nacional docente Conadu, recalcó en diálogo con la prensa: “La deuda del Gobierno con las universidades crece y pone en riesgo el funcionamiento del sistema. Por eso, las universidades de todo el país estamos de paro total”, dijo. Y añadió: “Al incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario se suma la falta de envío de los fondos comprometidos desde junio para gastos de funcionamiento y hospitales”.

La medida de fuerza sigue hoy y mañana.