Otra jornada de problemas con la entrega de bidones en Gonnet

Los problemas con la entrega de los bidones de agua a los vecinos de Villa Castells parecen no tener fin. Entre días de entrega nula y otros en los que los bidones resultan insuficientes, la semana llega a su fin con las puertas de la delegación de Absa de Gonnet cerradas.

Se trata de vecinos que no cuentan con agua potable en sus redes domiciliarias y a quienes Absa, por mandato judicial, les entrega un bidón de 8 litros por día para cubrir las necesidades de cada familia. Sin embargo, esto no siempre se cumple. Esta semana hubo días en los que directamente no se entregó ningún bidón y otros, como este jueves, en los que el stock se terminó antes del mediodía.

“Vecinos, fui y había agua. Dan dos por persona porque mañana no entregan”, difundió ayer por la mañana un frentista entre sus vecinos, en referencia a que este viernes la delegación permanecería cerrada.

Como si se tratara de una competencia, muchos se apuran a retirar los bidones temprano, dejando sin agua a otros vecinos y generando nuevas rispideces. Esto fue lo que ocurrió ayer, quienes llegaron temprano se llevaron dos unidades para cubrir la demanda de ese día y también la de este viernes, mientras que otros directamente se quedaron sin nada.

A esto se suman las especulaciones. Algunos frentistas aseguran que los propios empleados de la sede de Absa ubicada en 15 y 501 les habrían revelado que se entregan más bidones a quienes concurren temprano, con el objetivo de poder terminar antes la jornada de entrega que está estipulada entre las 9 y las 14 horas.

“A las 11.30 estaban dando uno, a la mañana según dicen daban dos. Antes de cerrar otra vez volvieron a entregar de a dos, van viendo cuanto les quedan parece y se los sacan todos de encima antes de cerrar”, apuntó con bronca un vecino de la zona.

La distribución de bidones fue ordenada por la Justicia en 2014, tras determinarse un alto nivel de sodio en la red. Los usuarios afectados siguen pagando la factura y deben acercarse a diario a la sede de Absa para obtener su ración diaria de agua.