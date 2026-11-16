Otra jornada sin clases por paro de universitarios

La Universidad Nacional de La Plata (Unlp) tendrá hoy otra jornada prácticamente sin actividad académica. Los gremios docentes y nodocentes llevan adelante un paro de 24 horas que, según anticiparon desde la Asociación de Docentes Universitarios de La Plata (Adulp), tendrá un acatamiento muy alto en las distintas unidades académicas. La medida vuelve a poner en tensión el desarrollo del segundo cuatrimestre, en un tramo del año en el que las facultades y los colegios preuniversitarios comienzan a encaminar el cierre de las cursadas.

En diálogo con EL DIA, desde Adulp advirtieron una adhesión contundente y anticiparon que la huelga será total en la gran mayoría de los establecimientos de la Universidad: los cinco colegios de pregrado y 17 de las facultades. Solamente en dos o tres unidades académicas podría registrarse alguna actividad. La protesta se realiza sin concurrencia a los lugares de trabajo y alcanza también al personal nodocente, nucleado en Atulp.

Con la jornada de este lunes, el conflicto universitario acumulará alrededor de 45 días de medidas de fuerza durante 2026, según la estimación del gremio docente. Una cifra que permite dimensionar el impacto que la disputa salarial y presupuestaria viene teniendo sobre el calendario académico, especialmente en los establecimientos secundarios de la Universidad, donde las interrupciones obligaron a reorganizar contenidos y actividades.

La particularidad es que el paro de hoy no será la única interrupción de la semana. El jueves 19 de noviembre, la Ciudad celebrará un nuevo aniversario de su fundación, una fecha que también modifica el funcionamiento habitual de las instituciones platenses. A eso se sumará el feriado nacional del lunes 23, por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado para conformar un nuevo fin de semana largo.

De esta manera, la actividad académica tendrá una semana especialmente recortada, con jornadas sin clases por las medidas gremiales y los feriados. La sucesión de interrupciones vuelve a plantear interrogantes sobre las posibilidades de completar los programas y llegar al cierre del cuatrimestre con los contenidos previstos.

UNA NUEVA MOVILIZACIÓN

El calendario de protestas todavía tiene otra fecha importante por delante. Desde Adulp adelantaron que está prevista una nueva jornada de paro y movilización para el día en que el Congreso trate el Presupuesto 2027. Aunque todavía no hay una confirmación oficial, en el ámbito sindical estiman que el debate podría producirse el 25 de noviembre.

La intención de los gremios es volver a las calles para reclamar que la ley de financiamiento universitario quede incorporada en la discusión presupuestaria y que se garantice su cumplimiento. La convocatoria se inscribe en las tres semanas de protesta y agitación impulsadas por Conadu durante noviembre.

Mientras tanto, en la Unlp el problema inmediato pasa por sostener las cursadas y reorganizar un calendario que acumula interrupciones. Con el paro de hoy, el aniversario de La Plata y el feriado del próximo lunes, los estudiantes tendrán otra semana de actividad limitada, en un año en el que el conflicto universitario continúa sin una salida a la vista.

Un reclamo que continúa

El paro de este lunes forma parte del plan de lucha impulsado por las federaciones nacionales Conadu y Fatun, que representan a los trabajadores docentes y nodocentes de las universidades públicas. Los sindicatos reclaman la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, paritarias libres y mayores recursos para el funcionamiento de las instituciones, la ciencia y la tecnología.

Uno de los principales puntos de conflicto es el incumplimiento, por parte del Gobierno nacional, de las intimaciones judiciales vinculadas con la aplicación de la normativa. La ley, sancionada por el Congreso, establece mecanismos de actualización de los recursos universitarios y de los salarios del sector. Sin embargo, su implementación continúa trabada en medio de una disputa que ya pasó por distintas instancias legislativas y judiciales.

En ese escenario, las organizaciones sindicales también exigen que la Ley de Financiamiento Universitario sea incorporada al Presupuesto Nacional 2027.

El planteo fue acompañado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que en su último plenario de rectoras y rectores acordó solicitar 11 billones de pesos para el sistema universitario.

El monto contempla los recursos necesarios para cumplir plenamente con la ley y representa un 33 por ciento más que lo previsto en el proyecto presupuestario presentado por el Poder Ejecutivo.

La discusión salarial es otro de los ejes centrales. En la última negociación paritaria, el Gobierno ofreció un incremento del 3 por ciento para los haberes de septiembre y octubre, una propuesta que los gremios consideran insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos desde diciembre de 2023.