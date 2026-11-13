Otra madrugada de ruidos y explosiones: una caravana de motos cortó el tránsito en La Plata

Las caravanas de motos volvieron a generar preocupación en La Plata. Durante la madrugada de este jueves, un grupo de motociclistas fue registrado mientras circulaba por diagonal 73 -entre las plazas Moreno y Azcuénaga-, donde durante varios minutos interrumpió el tránsito y provocó fuertes explosiones con los escapes de los vehículos.

Las imágenes muestran otra secuencia de un fenómeno que se repite en distintos puntos de la Ciudad, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando grupos de motociclistas se desplazan en conjunto y generan ruidos que alteran el descanso de los vecinos.

La nueva aparición volvió a poner el foco en una problemática que genera reclamos por las molestias ocasionadas y las situaciones de riesgo que pueden producirse cuando estas caravanas ocupan la calzada.