Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Otra madrugada de ruidos y explosiones: una caravana de motos cortó el tránsito en La Plata

La secuencia fue registrada anoche sobre diagonal 73. Durante varios minutos, un grupo de motociclistas interrumpió la circulación y provocó fuertes explosiones con los escapes de los vehículos.

Por Redacción

Las caravanas de motos volvieron a generar preocupación en La Plata. Durante la madrugada de este jueves, un grupo de motociclistas fue registrado mientras circulaba por diagonal 73 -entre las plazas Moreno y Azcuénaga-, donde durante varios minutos interrumpió el tránsito y provocó fuertes explosiones con los escapes de los vehículos.

Las imágenes muestran otra secuencia de un fenómeno que se repite en distintos puntos de la Ciudad, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando grupos de motociclistas se desplazan en conjunto y generan ruidos que alteran el descanso de los vecinos.

La nueva aparición volvió a poner el foco en una problemática que genera reclamos por las molestias ocasionadas y las situaciones de riesgo que pueden producirse cuando estas caravanas ocupan la calzada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?