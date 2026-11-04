Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Otra manifestación complicó el tránsito en el centro de La Plata

Por Redacción

Una nueva movilización de organizaciones sociales generó complicaciones en la circulación vehicular durante el mediodía de este miércoles. La columna partió desde la Estación de Trenes y avanzó por diagonal 80 con destino a la Gobernación bonaerense. Hubo demoras y congestionamiento en distintos puntos del recorrido.

El tránsito en el centro de La Plata volvió a verse complicado este miércoles por una nueva manifestación de organizaciones sociales. La movilización comenzó en las inmediaciones de la Estación de Trenes y avanzó por diagonal 80 en dirección a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.

La columna estuvo integrada por manifestantes que marcharon con banderas y carteles con distintos reclamos vinculados al trabajo y a la situación social. La protesta ocupó parte de la calzada y generó importantes complicaciones para los automovilistas y el transporte público que circulaban por el sector.

El recorrido por una de las principales vías de ingreso y salida del centro platense provocó demoras, congestionamiento y dificultades para avanzar en las calles cercanas.

Se trata de una nueva jornada de movilizaciones en el casco urbano, que vuelve a poner en evidencia el impacto de las protestas sobre la circulación cotidiana, especialmente en las arterias de mayor movimiento de la ciudad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?