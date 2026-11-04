Una nueva movilización de organizaciones sociales generó complicaciones en la circulación vehicular durante el mediodía de este miércoles. La columna partió desde la Estación de Trenes y avanzó por diagonal 80 con destino a la Gobernación bonaerense. Hubo demoras y congestionamiento en distintos puntos del recorrido.

El tránsito en el centro de La Plata volvió a verse complicado este miércoles por una nueva manifestación de organizaciones sociales. La movilización comenzó en las inmediaciones de la Estación de Trenes y avanzó por diagonal 80 en dirección a la Gobernación de la provincia de Buenos Aires.

La columna estuvo integrada por manifestantes que marcharon con banderas y carteles con distintos reclamos vinculados al trabajo y a la situación social. La protesta ocupó parte de la calzada y generó importantes complicaciones para los automovilistas y el transporte público que circulaban por el sector.

El recorrido por una de las principales vías de ingreso y salida del centro platense provocó demoras, congestionamiento y dificultades para avanzar en las calles cercanas.

Se trata de una nueva jornada de movilizaciones en el casco urbano, que vuelve a poner en evidencia el impacto de las protestas sobre la circulación cotidiana, especialmente en las arterias de mayor movimiento de la ciudad.