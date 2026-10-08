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Según el SMN

¿Otra vez lluvia en La Plata? El pronóstico para este jueves 8 de octubre

Parece que el sol se tomó vacaciones y se viene una seguidilla de días inestables. La neblina cubrió el horizonte en las primeras horas de la jornada y se prevén precipitaciones tenues

Por Redacción

La primavera en La Plata sigue brillando por su ausencia en el transcurso de octubre. Tras la copiosa lluvia del miércoles, se espera que el cielo se mantenga gris por al menos una semana más y se aguardan nuevas precipitaciones desde hoy y en el transcurso de los próximos días, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El jueves comenzó con neblinas matinales y una brisa fresca que se extenderá durante la mañana, momento en el que podrían producirse algunas lluvias aisladas. Además se esperan vientos de hasta 50 kilómetros por hora y marcas térmicas con mínima 13°C y máxima de 17°C.

Para el viernes las previsiones arrojan lloviznas durante la madrugada y la tarde y cielo nublado para el resto de la jornada, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora y temperatura mínima de 11°C y máxima de 15°C.

En tanto que el sábado se presentará con probabilidad de lluvia durante todo el día, vientos leves y temperatura mínima de 11°C y máxima de 16°C. Por el momento el SMN no augura lluvias a partir del domingo, aunque al menos hasta el próximo miércoles el cielo en La Plata podría seguir encapotado. 

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