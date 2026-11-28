Otra vez, en la mañana de este viernes, el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial ubicado en 7 entre 42 y 43 registró una extensa fila de conductores que acudieron con la intención de pagar o presentar descargos por multas.

Frente a la larga cola, que reprodujo los reclamos de los últimos meses también publicados por este diario, una fuente del Juzgado indicó que en la víspera se registraron problemas con el sistema informático del Estado bonaerense. Esa falla ralentizó la atención, que en las últimas semanas se había ampliado -a instancias de las reiteradas quejas- con la incorporación de personal y más turnos para realizar descargos. A la vez, advirtió que “viene mucha gente con multas que corresponden a los municipios, el de La Plata incluido, que acá no se cobran”.

En la fila convivían vecinos platenses y viajeros del interior bonaerense. Jorge, vecino de La Plata, relató que a quienes acumulan más de dos actas no los atienden sin turno previo y cuestionó una infracción que le labraron por cruzar un semáforo que, según afirmó, estaba apagado.

Los inconvenientes se arrastran desde septiembre, cuando la web para gestionar turnos quedó paralizada y se atendían unos 120 por día en medio de un aluvión de actas, y continuaron en octubre con reprogramaciones sin aviso.

Desde el Ministerio de Transporte provincial habían atribuido también el cuello de botella a un cambio de jurisdicción en la administración de infracciones por el que La Plata pasó a gestionar sus infracciones por fuera del sistema bonaerense. Se recordó que los trámites pueden resolverse por Internet, carta certificada o mediante el Asistente Virtual de Infracciones BA por WhatsApp (Disposición 99/2026), aunque las fotomultas y actas manuales requieren instancia presencial.