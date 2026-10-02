Otro día de cortes de luz, con bronca y reclamos en la zona Norte de La Plata

Una serie de interrupciones en el suministro eléctrico afecta a distintos puntos de la zona Norte de La Plata y generan complicaciones en la rutina de los vecinos. A los accidentes imprevistos en la vía pública, se le suman fallas en el servicio y también cortes programados por mantenimiento.

Uno de los casos que reviste mayor gravedad y urgencia se registró en Villa Elisa, precisamente en la calle 54 entre 2 y 3. Allí, un colectivo de dos pisos enganchó y derribó gran parte del tendido eléctrico. Lejos de detener su marcha para evaluar los daños, el conductor continuó su marcha varios metros y dejó un tendal de cables caídos sobre la cuadra.

La mayor preocupación en ese sector radica en que allí reside una pareja de adultos mayores, siendo uno de ellos un usuario electrodependiente. Ante esta situación límite, los damnificados comenzaron a exigir respuestas urgentes: "Hace 6 horas estamos sin luz y nosotros no tenemos las herramientas para suministrarle electricidad a ellos", alertaron, y remarcaron que el corte se produjo "por culpa de un colectivos que los arrancó".

El riesgo de colapso estructural mantiene en vilo a las familias de la cuadra. "Son dos postes sujetados por cables", describieron los testigos. Con el avance de la jornada, la angustia se multiplica: "Por favor los vecinos de la cuadra tenemos miedo se acerca la noche y no tenemos respuesta". Hasta el momento, los frentistas indicaron que "solo hay un patrullero de la Municipalidad" de manera preventiva en el lugar.

Apagones y obras en la zona Norte

El panorama de desabastecimiento eléctrico se extiende también hacia las afueras del casco urbano, engrosando la lista de reclamos vecinales. En la zona de 11 y 491, junto con las calles aledañas, los vecinos reportaron que se encuentran sin luz desde hace algunas horas debido a una falla imprevista en la red, por lo que aguardan la intervención de las cuadrillas de la empresa Edelap.

Por último, otro amplio sector de la localidad de Manuel B. Gonnet también se vio afectado por la falta de energía durante la jornada, aunque en este caso obedece a una interrupción planificada por la compañía. Según se informó, en la franja horaria de 8 a 16 horas se registra un corte por obras programadas en el perímetro comprendido de calle 476 a 491, y desde la calle 17 hasta el Camino General Belgrano.