Otro día de fastidio por la luz: cortes en La Loma, Barrio Norte y San Carlos

Los cortes de luz volvieron a generar bronca este sábado en La Plata. Vecinos de distintos barrios del Casco y San Carlos, reportaron interrupciones durante la mañana y la noche.

En La Loma hubo usuarios que seguían sin suministro al cierre de esta edición, mientras que en Barrio Norte la falta de energía también afectó los semáforos.

Uno de los reclamos llegó desde 45 entre 135 y 136, San Carlos, donde alrededor de las 20 los frentistas aseguraron que llevaban una hora sin electricidad. Estimaron que el apagón alcanzaba a unas seis manzanas. Un lector aportó el número de reclamo realizado ante Edelap: 10143422.

También hubo reportes desde La Loma. Cerca de las 19, usuarios informaron problemas en 35 y 21, y en 19 y 34. A las 20.37, los mensajes de vecinos que seguían sin luz continuaban llegando a la redacción. El malestar crecía por lo que se describía como una situación de falta de respuesta de Edelap sobre el origen del corte y la vuelta del servicio.

Al mediodía, vecinos de Barrio Norte denunciaron un corte entre avenida 7 y las calles 34 y 37. Se apagaron los semáforos y se complicó la circulación en distintas esquinas.

También hubo otros reportes de San Carlos, donde usuarios de 42 y 144 advirtieron que llevaban dos días con interrupciones.

Ante la consulta de este diario, desde la empresa se indicó que hubo una falla en la red de media tensión.

Para este domingo, Edelap anunció trabajos de reconfiguración de la red entre las 8 y las 17 en un área que va de 4 a 11 y de 33 a 39; de 7 a 122 y de 520 a 527; por 9 de 519 a 526; de 4 a 11 entre 514 y 520. También, de 32 a 39 entre 10 y 16; de 37 a 43, entre 19 y 21; en 7 y 526; de 1 a 5 entre 510 y 526. También habrá corte de 8 a 16 en la zona de 186 entre 480 y 503.