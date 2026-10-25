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UN AUTOMOVILISTA HABRÍA SUFRIDO UNA INTIMIDACIÓN

Otro incidente en la Estación, que asocian a la tensión entre taxis y Apps

Por Redacción

En medio de la tensión que atraviesa La Plata entre los sectores del transporte tradicional y los de aplicaciones, ayer por la mañana se vivió un momento de tensión en la estación de trenes, cuando dos personas, una con un palo en la mano, abordaron e intimidaron al conductor de un vehículo. Según versiones que recogió este diario, la reacción se habría producido al confundir al automovilista con un chofer de Uber.

La secuencia ocurrió a pocos pasos de una de las paradas de taxis de la estación, situada en la avenida 1 entre 43 y 44. Según el relato de una persona que estuvo presente en el lugar, un auto blanco frenó en el lugar y enseguida se acercaron las dos personas desde la parada de taxis. Siempre según el testimonio, uno de los involucrados llevaba un palo de grandes dimensiones en la mano y lo utilizó para amedrentar al automovilista.

En ese marco, la persona que se encontraba en el rodado tuvo que aclarar que no era chofer de Uber y de ningún otro servicio por aplicación, sino que acudió a la Estación para recoger a un familiar que estaba a punto de llegar en tren, se indicó.

Se especificó que la acción tuvo lugar “en medio de la cacería de choferes de aplicaciones” que llevan adelante algunos taxistas en La Plata. De esta forma, permanece la tensión entre taxistas y choferes de Uber, Didi y Cabify.

En este marco, un denunciante pidió “que alguien haga algo porque esto en la calle va a terminar mal”.

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