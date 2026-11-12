Otro paro impacta en las clases de colegios y facultades de la UNLP

El conflicto universitario sumará hoy otra jornada de paro en una semana muy corta para las actividades en colegios y facultades de la Universidad Nacional de La Plata, donde a esta altura del año comienzan a cerrar notas de materias y cursadas. La jornada de protesta de este jueves 12 de noviembre fue convocada por las federaciones nacionales Conadu y Fatun, a las que están adheridas los docentes y nodocentes de La Plata, Adulp y Atulp respectivamente.

El paro de hoy forma parte de otro plan de lucha que se suma a los que tuvieron lugar a lo largo de este 2026, año en el que las jornadas de protesta sumaron más de 40 días sin actividades, fundamentalmente en los colegios preuniversitarios (Anexa, Liceo, Nacional y Bellas Artes) donde los docentes y autoridades tuvieron que reformular los programas para garantizar el dictado de contenidos básicos en las materias esenciales.

Los docentes y nodocentes piden que el Gobierno Nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario que ajusta el presupuesto y los salarios del sector. A pesar de las medidas judiciales y las votaciones legislativas que confirmaron la aplicación de la ley, el Ejecutivo se mantiene firma en su posición, bajo el argumento de que los legisladores nacionales no determinaron de dónde sacar los fondos para llevarla a cabo.

En la última paritaria salarial, el Gobierno ofreció 3 por ciento de aumento para los haberes de septiembre y octubre, que se cobraron el mes pasado y este mes. Ese porcentaje está lejos al nivel del reclamo de docentes y nodocentes: afirman que desde diciembre 2023 el poder adquisitivo se redujo en más del 30 por ciento.

En el medio, los rectores que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) fueron a la Justicia para la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. A su vez, las federaciones docentes y nodocentes y el CIN, solicitaron que la ley de Financiamiento Universitario se sume al Presupuesto Nacional 2027.

Además del paro de hoy, en la semana del 16, los gremios realizarán una movilización el día que se trate en el Congreso: “Por paritarias libres, la recuperación de nuestro salario y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología”, es el slogan.

Estas medidas de fuerza se dan en el marco de las tres semanas de protesta propuestas por la Conadu para exigirle al Gobierno la incorporación de la Ley de Financiamiento Universitario en el presupuesto 2027.

AMBITO JUDICIAL

La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar a la queja presentada por el Ministerio de Capital Humano, contra una decisión del juez de primera instancia que rechazó la posibilidad de apelación.

La presentación se dio contra el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, quien había intimado al Estado a cumplir la cautelar para actualizar los fondos destinados a las universidades en un plazo de cinco días, con la posibilidad de aplicar multas.

El Gobierno cuestionó que el juez no determinó con exactitud qué obligaciones de la ley no se habían cumplido, ni tampoco los montos que debían pagar para considerarlas cumplidas.

Cabe indicar que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó un recurso para apelar la multa de $100.000 diarios que impuso el juez Cormick por incumplir la actualización salarial del personal universitario.

En su escrito, Santilli pidió que se suspenda la ejecución de las astreintes “hasta tanto se resuelva el recurso de apelación concedido por el Superior respecto de la decisión que tuvo por incumplida la medida cautelar e intimó al Estado Nacional a su cumplimiento bajo apercibimiento de sanciones conminatorias”.

CONSEJO INTERUNIVERSITARIO

El CIN, en su 96° Plenario de Rectoras y Rectores celebrado días atrás, acordó solicitar 11 billones de pesos, un monto que contempla la recomposición necesaria para la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, pero que es un 33 por ciento más de lo que prevé el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo y que las autoridades universitarias cuestionaron.