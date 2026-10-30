La paciencia de los vecinos de Los Hornos llegó a su límite ante una crisis hídrica que se extiende desde hace más de medio año. La problemática afecta de lleno a las cuadras situadas sobre la calle 146 entre 60 y 62, donde los residentes aseguran que la situación empeoró drásticamente tras las obras viales realizadas en la zona y que hoy la red se encuentra completamente seca. "Hace más de 6-7 meses, primero la cuestión era que porque estaban haciendo el asfalto en la 60, pero ya de esto pasaron meses, y ahora cada vez hay menos presión y ya directamente ahora no tenemos agua", advirtió Gladys Brunori, una de las frentistas afectadas.

Ante la falta de respuestas, las familias iniciaron formalmente gestiones administrativas a través de los canales oficiales correspondientes, obteniendo los números de registro 4086818/1 en la prestataria ABSA y el 85155 ante el Organismo de Control de Agua (ADA). Sin embargo, el malestar se profundiza debido a que las boletas continúan llegando puntualmente a los hogares a pesar de la ausencia total del suministro. "Uno paga las facturas y no tenemos el servicio, un servicio esencial" reclamaron con indignación los damnificados, quienes exigen una intervención urgente de las autoridades competentes para normalizar la red cloacal y de distribución.