Pallarols llega a Berisso con el cáliz para León XIV

La 49ª edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante tendrá como uno de sus atractivos la presencia del reconocido orfebre y escultor argentino Juan Carlos Pallarols, quien llegará a Berisso con el cáliz que confeccionó especialmente para el papa León XIV, que visitará la Argentina en noviembre.

La actividad se llevará a cabo el domingo 27 de septiembre, a las 14.30, en la carpa instalada en el Parque Cívico. La presentación formará parte de la programación especial de la tradicional celebración berissense y ofrecerá a los vecinos la posibilidad de conocer de cerca la obra realizada por el prestigioso platero que, entre otros trabajos, realiza los bastones de mando para los Presidentes.

Según anticiparon los organizadores, durante el encuentro los visitantes también podrán participar del cincelado del Cáliz y dejar su propia marca en una pieza que tendrá como destino al Santo Padre.

La propuesta busca convertir la presentación en una experiencia colectiva, con la comunidad como protagonista de un momento especial vinculado a la elaboración de la obra que será entregada al Papa León XIV.

Frente a esta oportunidad histórica, las autoridades extendieron una invitación abierta a todos los vecinos para conocer de cerca la pieza y sumarse a un momento único de trascendencia internacional.

Hace 14 meses comenzó a tomar forma el “Cáliz de la Paz”, una obra compuesta por un cáliz y una patena que recorrió distintas provincias del país antes de regresar al taller de Pallarols para entrar en su etapa final. Chaco, Corrientes y Córdoba fueron algunos de los puntos donde cientos de personas pudieron intervenir la pieza.

El carácter colectivo de la obra se basa en una técnica que el orfebre utiliza desde hace décadas: pequeños golpes de cincel sobre el metal que permiten que cada participante deje su propia marca.

Las piezas, que en conjunto pesan alrededor de un kilogramo, fueron realizadas con plata y materiales provenientes de conflictos bélicos, entre ellos la Guerra de Malvinas y los enfrentamientos en Israel y Palestina.

La propuesta busca transformar esos materiales vinculados a la guerra en un símbolo de paz y fe. La pieza continúa recorriendo el interior del país para sumar nuevas intervenciones. La intención es que, cuando León XIV llegue a Buenos Aires, reciba el cáliz acompañado por un libro con las firmas, dedicatorias y buenos deseos de quienes participaron de la iniciativa.

Cronograma de la fiesta

La programación de la Fiesta Provincial del Inmigrante continúa este sábado 26 de septiembre. Desde las 12, se desarrollará el Festival de Colectividades, junto al Patio Gastronómico y el Paseo de Artesanos. A las 18, se realizará la presentación de los Representantes Culturales, una de las actividades centrales de la jornada.

El domingo 27, desde las 12, volverán el Festival de Colectividades, el Patio Gastronómico y el Paseo de Artesanos, con propuestas para disfrutar durante toda la jornada.