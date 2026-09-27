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Berisso

Pallarols presenta el Cáliz que será para el Papa

Por Redacción

La 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante tendrá este domingo en Berisso un atractivo especial con la presencia del reconocido orfebre Juan Carlos Pallarols, quien presentará el cáliz que confeccionó para el papa León XIV. La actividad se realizará a las 14.30, en la carpa instalada en el Parque Cívico, donde los visitantes podrán participar del cincelado de la pieza y dejar su propia marca.

El denominado “Cáliz de la Paz” comenzó a elaborarse hace 14 meses y recorrió distintas provincias, entre ellas Chaco, Corrientes y Córdoba, donde cientos de personas pudieron intervenir la obra. Fue realizado con plata y materiales provenientes de conflictos bélicos, entre ellos la Guerra de Malvinas y los enfrentamientos en Israel y Palestina. La intención es entregar la pieza al pontífice junto con un libro que reúna las firmas, dedicatorias y buenos deseos de quienes participaron de la iniciativa.

La programación de la tradicional celebración berissense continúa hoy, desde las 12, con el Festival de Colectividades, el Patio Gastronómico y el Paseo de Artesanos, que ofrecerán distintas propuestas durante toda la jornada.

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