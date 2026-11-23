Las personas afiliadas al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) tienen derecho a recibir las prestaciones contempladas en su cobertura sin afrontar gastos adicionales. Sin embargo, algunos pacientes pueden encontrarse con pedidos de dinero extra por parte de médicos, especialistas o establecimientos de salud para acceder a una consulta o realizarse un estudio.

Frente a estas situaciones, el organismo previsional recordó que los prestadores que integran su cartilla ya reciben una remuneración por los servicios que brindan y, por lo tanto, no pueden exigir un pago adicional a los pacientes por las prestaciones cubiertas.

La prohibición comprende tanto a los médicos de cabecera como a los especialistas, clínicas y centros de diagnóstico. También alcanza a la entrega de recetas y órdenes médicas cuando forman parte de los servicios incluidos en la cobertura.

PAMI: qué hacer si un médico o una clínica cobra un plus

Ante un pedido de dinero extra por una prestación cubierta, PAMI recomienda no realizar el pago y reunir la información necesaria para presentar un reclamo. Los afiliados deben tener en cuenta los siguientes pasos:

No pagar el adicional: si la consulta, receta o estudio está incluido en la cobertura, el prestador no puede exigir un importe extra para brindar la atención.

Identificar al prestador: anotar el nombre del médico o del establecimiento de salud y la fecha en que se produjo el pedido de dinero.

Conservar los comprobantes: si el pago ya fue realizado, solicitar un recibo y guardarlo como respaldo de la denuncia.

Presentar el reclamo: comunicar lo ocurrido a través de los canales oficiales habilitados por PAMI.

El organismo considera que estos cobros constituyen una práctica irregular. Los casos denunciados pueden ser investigados y, si se comprueba una infracción, los prestadores involucrados pueden recibir sanciones.

Cómo denunciar un cobro indebido en PAMI

Los afiliados que atraviesen esta situación cuentan con distintas vías para comunicar el cobro de un plus y solicitar la intervención del organismo. Una de las alternativas es comunicarse con la línea gratuita **138, PAMI Escucha y Responde**, que funciona las 24 horas, durante todos los días del año.

También es posible realizar el reclamo a través del sitio oficial de PAMI o concurrir personalmente a la agencia correspondiente al afiliado.

Las denuncias son evaluadas por las áreas responsables del organismo, que pueden disponer medidas contra los prestadores cuando se verifica que existió una irregularidad.

Un dato importante es que no hace falta haber pagado el adicional para presentar una denuncia. Los afiliados también pueden informar cuando un médico o establecimiento intenta cobrarles un importe extra, aunque finalmente se hayan negado a abonarlo.

¿PAMI devuelve el dinero si un médico cobró un adicional?

El organismo cuenta con un procedimiento de reintegro de gastos médicos para determinadas situaciones. Sin embargo, este trámite está sujeto a una evaluación y al cumplimiento de los requisitos establecidos. Por eso, la posibilidad de solicitar un reintegro debe distinguirse de la denuncia por cobros indebidos. Presentar un reclamo contra un profesional no significa que cualquier importe abonado vaya a ser devuelto automáticamente.

Ante un pedido de dinero adicional por una prestación incluida en la cobertura, los afiliados pueden recurrir a los canales oficiales de PAMI para informar lo ocurrido y solicitar que se analice el caso.