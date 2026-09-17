"Parece te, pero es agua de la canilla": reclamo de los vecinos de Plaza Moreno

Vecinos de la zona de Plaza Moreno denunciaron que este jueves por la tarde comenzó a salir agua de la red con turbiedad. El episodio, que se prolongó por varias horas, motivó un reclamo hacia la empresa dado que la coloración del suministro tenía un tono marrón, similar a la del te.

"Es el agua que sale de la canilla, parece te", señaló una frentista de la zona de Plaza Moreno. A las denuncias se sumaron imágenes enviadas por los propios vecinos, donde se observaba agua marrón saliendo de las canillas, vasos con sedimentos y filtros con acumulación de suciedad.