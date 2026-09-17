Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

"Parece te, pero es agua de la canilla": reclamo de los vecinos de Plaza Moreno

Por Redacción

Vecinos de la zona de Plaza Moreno denunciaron que este jueves por la tarde comenzó a salir agua de la red con turbiedad. El episodio, que se prolongó por varias horas, motivó un reclamo hacia la empresa dado que la coloración del suministro tenía un tono marrón, similar a la del te.

"Es el agua que sale de la canilla, parece te", señaló una frentista de la zona de Plaza Moreno. A las denuncias se sumaron imágenes enviadas por los propios vecinos, donde se observaba agua marrón saliendo de las canillas, vasos con sedimentos y filtros con acumulación de suciedad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?