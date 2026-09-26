Parkinson, sin medicación: preocupa la falta de stock en las farmacias

La falta de un medicamento a base de levodopa/carbidopa, utilizado para tratar la enfermedad de Parkinson, genera preocupación entre los pacientes y sus familias. Desde hace más de dos meses, el remedio no se consigue en las farmacias de La Plata y quienes lo necesitan recorren distintos comercios en busca de la droga. La entrega recién podría comenzar a regularizarse a fines de octubre.

En una farmacia situada en diagonal 80 y calle 45, el medicamento dejó de estar disponible hace tres semanas. Ignacio, encargado del local, relató que “hay mucha gente preguntando. Vienen personas que no son clientes habituales y están consultando por todos lados para ver si conseguimos, pero no se consigue de ninguna manera”.

En este marco, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de La Plata, Agustín Kostiria, confirmó que los problemas de abastecimiento afectan a las dos marcas que contienen esta combinación de drogas: Parkinel, del laboratorio Bagó, y Levocar, de Pfizer.

“Hay un problema de abastecimiento de estos productos. En La Plata, ya hablamos con la mayoría de las farmacias y estamos al tanto de la situación”, indicó Kostiria, quien estimó que prácticamente ningún establecimiento de la Ciudad cuenta con stock.

Según explicó, en los últimos días empezaron a ingresar cantidades muy limitadas del producto de Bagó, aunque siguen siendo insuficientes para cubrir la demanda. En cuanto al medicamento de Pfizer, señaló que les informaron que podría volver a estar disponible recién a fines de octubre.

También señaló que en su farmacia “hace aproximadamente un mes que no tengo cajas de ninguna de las dos marcas”.

Respecto de las causas del faltante, el farmacéutico explicó: “Lo que nos dicen es que hay problemas en la producción, pero no aclaran si es por desabastecimiento de la droga o porque se les rompió la máquina para producir”.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud bonaerense indicaron a este diario que el laboratorio Pfizer atribuyó los problemas del suministro a la “falta de insumos”.

La advertencia médica

La levodopa es uno de los principales remedios utilizados para controlar los síntomas motores del Parkinson, una enfermedad crónica, neurodegenerativa y progresiva que afecta a muchas personas.

El neurólogo Martín Cesarini explicó que existen otras opciones terapéuticas, pero advirtió que cambiar la medicación en pacientes que ya están en tratamiento es complicado. “No tenés un reemplazo directo”, señaló.

Además, remarcó las consecuencias que puede provocar la falta de continuidad de la terapia. “Suspender la levodopa en un paciente que ya viene recibiendo ese tratamiento tiene un impacto directo en su calidad de vida”, advirtió.

En tanto, Jorge Mazzone, presidente del Distrito I del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, sostuvo que “la interrupción del tratamiento farmacológico para el Parkinson hace que los pacientes involucionen rápidamente y comiencen a presentar síntomas como rigidez y trastornos en la marcha”, explicó.

En ese sentido, resaltó la importancia de mantener la medicación para controlar los síntomas y contener el avance de la enfermedad. “No se deben suspender los tratamientos”, sostuvo.

Alerta por el desabastecimiento

La Red Argentina de Parkinson visibilizó la problemática al advertir sobre la prolongación del desabastecimiento.

La asociación, que viene alertando sobre esta situación desde mediados de agosto, reclamó stock suficiente, una fecha concreta de normalización y un plan nacional de contingencia para garantizar la continuidad de las terapias.

Por su parte, el titular del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, reclamó que “un solo laboratorio, Pfizer, concentra el 65% del mercado del medicamento para Parkinson en Argentina y se quedó sin stock”.