Ensenada: denuncian insultos y golpiza de padres a docentes, que paran 36 horas

La comunidad educativa de Ensenada atraviesa horas de fuerte tensión luego de los graves incidentes registrados en la Escuela Primaria N°13, conocida como Escuela Mosconi. En ese contexto, la seccional local de SUTEBA convocó a un paro docente distrital de 36 horas que comenzó este jueves y se extenderá durante toda la jornada del viernes.

La decisión del gremio se produjo después de una jornada marcada por denuncias, reclamos de familias y un episodio de violencia dentro del establecimiento. Según trascendió, varios padres y madres se habían presentado en la escuela luego de realizar una denuncia policial vinculada a presuntas situaciones de maltrato que habrían sufrido algunos estudiantes.

Según fuentes que accedió EL DÍA, el conflicto se había iniciado a partir de testimonios de alumnos que señalaron situaciones presuntamente ocurridas dentro del establecimiento. Entre los relatos mencionados aparecen acusaciones contra un docente y episodios en los que estudiantes habrían sido amordazados con cinta adhesiva y privados de utilizar el baño.

A raíz de estas denuncias, las familias concurrieron a la institución para reclamar explicaciones. La situación terminó derivando en momentos de extrema tensión, con gritos y agresiones hacia integrantes del Equipo de Orientación Escolar y directivos, de acuerdo con los testimonios recogidos tras lo ocurrido.

El paro docente que comenzó este jueves en Ensenada

Frente a este escenario, SUTEBA Ensenada anunció una medida de fuerza bajo la consigna "¡Basta de violencia en las escuelas!". El paro comenzó este jueves a las 13 y continuará durante el viernes.

Desde el sindicato repudiaron los hechos ocurridos en la Primaria N°13 y remarcaron que los conflictos dentro de las instituciones educativas no deben resolverse mediante episodios de violencia.

Además, la organización gremial llamó a realizar una "profunda reflexión" a todos los integrantes de la comunidad educativa y destacó el rol de las escuelas como espacios destinados no solamente a la enseñanza, sino también al cuidado y a la construcción de vínculos.

Mientras tanto, el episodio continúa bajo investigación para establecer con precisión qué ocurrió dentro de la institución y determinar las responsabilidades correspondientes. La situación generó preocupación entre las familias y docentes de la comunidad educativa de Ensenada.