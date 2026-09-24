Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
La Región

Ensenada: denuncian insultos y golpiza de padres a docentes, que paran 36 horas

La medida de fuerza comenzó este jueves al mediodía y continuará durante el viernes. Fue convocada por SUTEBA luego del episodio de violencia registrado en la Escuela Primaria N°13, donde familias habían realizado denuncias por presuntos malos tratos hacia alumnos.

Por Redacción

La comunidad educativa de Ensenada atraviesa horas de fuerte tensión luego de los graves incidentes registrados en la Escuela Primaria N°13, conocida como Escuela Mosconi. En ese contexto, la seccional local de SUTEBA convocó a un paro docente distrital de 36 horas que comenzó este jueves y se extenderá durante toda la jornada del viernes.

La decisión del gremio se produjo después de una jornada marcada por denuncias, reclamos de familias y un episodio de violencia dentro del establecimiento. Según trascendió, varios padres y madres se habían presentado en la escuela luego de realizar una denuncia policial vinculada a presuntas situaciones de maltrato que habrían sufrido algunos estudiantes.

Según fuentes que accedió EL DÍA, el conflicto se había iniciado a partir de testimonios de alumnos que señalaron situaciones presuntamente ocurridas dentro del establecimiento. Entre los relatos mencionados aparecen acusaciones contra un docente y episodios en los que estudiantes habrían sido amordazados con cinta adhesiva y privados de utilizar el baño.

A raíz de estas denuncias, las familias concurrieron a la institución para reclamar explicaciones. La situación terminó derivando en momentos de extrema tensión, con gritos y agresiones hacia integrantes del Equipo de Orientación Escolar y directivos, de acuerdo con los testimonios recogidos tras lo ocurrido.

El paro docente que comenzó este jueves en Ensenada

Frente a este escenario, SUTEBA Ensenada anunció una medida de fuerza bajo la consigna "¡Basta de violencia en las escuelas!". El paro comenzó este jueves a las 13 y continuará durante el viernes.

Desde el sindicato repudiaron los hechos ocurridos en la Primaria N°13 y remarcaron que los conflictos dentro de las instituciones educativas no deben resolverse mediante episodios de violencia.

Además, la organización gremial llamó a realizar una "profunda reflexión" a todos los integrantes de la comunidad educativa y destacó el rol de las escuelas como espacios destinados no solamente a la enseñanza, sino también al cuidado y a la construcción de vínculos.

Mientras tanto, el episodio continúa bajo investigación para establecer con precisión qué ocurrió dentro de la institución y determinar las responsabilidades correspondientes. La situación generó preocupación entre las familias y docentes de la comunidad educativa de Ensenada.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?