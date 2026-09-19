Paro total en los colegios y fuerte adhesión en facultades de la UNLP

El paro universitario tuvo este viernes 18 un fuerte impacto en La Plata, con adhesión total en los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y un alto acatamiento en buena parte de las facultades.

En los colegios dependientes de la UNLP (Nacional, Liceo Víctor Mercante, Bachillerato de Bellas Artes y la Escuela Graduada Anexa), la actividad, coincidieron fuentes gremiales, “fue nula”.

En las facultades, en tanto, la adhesión se sintió con fuerza en una amplia mayoría.

Durante la reunión del jueves 17, el Gobierno volvió a sostener una propuesta de 3% de aumento para septiembre, además de otro 3% para octubre, una oferta que ya había sido rechazada por las organizaciones gremiales.

El Ejecutivo sostiene que aplicará el incremento, mientras que los sindicatos reclaman una recomposición mayor y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

En ese marco, el Frente Sindical resolvió profundizar el plan de lucha y estableció una nueva jornada de paro para el martes 22 de septiembre.

El cronograma contempla, además, 23 días de actividades de protesta, que tendrán como otro punto saliente una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre.

El conflicto vuelve a poner el foco en la continuidad del calendario académico de la UNLP, especialmente en los colegios preuniversitarios, donde las medidas de fuerza ya acumulan varias semanas sin clases en lo que van del ciclo lectivo de 2026.

Desde los gremio docentes (Adulp) y no docentes (Atulp) aseguraron que “fue un paro importante, muy contundente, prácticamente no hubo actividad en ningún colegio, la actividad fue nula. En el 90% de las facultades tampoco y hubo actividad marginal en las Facultades de siempre, Odontología, Derecho, Económicas. Además, desde fuentes gremiales aseguraron que el acatamiento llegó al 97%.