Parque Alberti recibe dos días de gastronomía, juegos, música y actividades para la familia

Después del éxito de la primera edición de Caravana CUGA, el ciclo itinerante de eventos que recorre las plazas de la ciudad, desembarca en Parque Alberti el sábado 17 y domingo 18 de octubre.

Con producción del Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) en coproducción con el Diario El Día, la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV) y el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata, la propuesta invita a disfrutar de un fin de semana al aire libre, de 11 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, abierta para toda la familia, contará con 17 puestos gastronómicos con propuestas para todos los gustos: bondiola al disco, vacío, matambre a la pizza, hamburguesas, shawarma, comida mexicana, delicias italianas, opciones veganas, tequeños, crepes, licuados y helados, además de un completo patio cervecero.

En esta oportunidad, el espacio sumará paseo de artesanos, parques infantiles, metegol libre, un stand del Diario El Día con actividades para niños y la Biblioteca Belgrano con espacio de lectura infantil.

Asimismo, y como novedades de esta edición, habrá kermés, toro mecánico, inflable con reloj y sorteos especiales por el Día de la Madre.

EL CRONOGRAMA MUSICAL

Sábado 17

- 15:30 h - Aenyel

- 16:30 h - Mapai

- 17:30 h - Nico Flores

- 18:30 h - Juan Sin Miedo

- 19:30 h - Somos Dos

Domingo 18

- 15:30 h - Maxi Espinola

- 16:30 h - Adri Wilt

- 17:30 h - Los tripulantes de Fournier

- 18:30 h - Julia Spaciuk.