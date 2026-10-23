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CARAVANA CUGA

Parque Alberti recibe dos días de gastronomía, juegos, música y actividades para la familia

El ciclo itinerante del Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) llega a Parque Alberti con su segunda edición los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 11 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

Por Redacción


Después del éxito de la primera edición de Caravana CUGA, el ciclo itinerante de eventos que recorre las plazas de la ciudad, desembarca en Parque Alberti el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. 

Con producción del Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) en coproducción con el Diario El Día, la Fundación Pro Humanae Vitae (FPHV) y el acompañamiento de la Municipalidad de La Plata, la propuesta invita a disfrutar de un fin de semana al aire libre, de 11 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

La propuesta, abierta para toda la familia, contará con 17 puestos gastronómicos con propuestas para todos los gustos: bondiola al disco, vacío, matambre a la pizza, hamburguesas, shawarma, comida mexicana, delicias italianas, opciones veganas, tequeños, crepes, licuados y helados, además de un completo patio cervecero.

En esta oportunidad, el espacio sumará paseo de artesanos, parques infantiles, metegol libre, un stand del Diario El Día con actividades para niños y la Biblioteca Belgrano con espacio de lectura infantil.

Asimismo, y como novedades de esta edición, habrá kermés, toro mecánico, inflable con reloj y sorteos especiales por el Día de la Madre.

EL CRONOGRAMA MUSICAL

Sábado 31

- 16:30 h - Maxi Espinola
- 17:30 h - Nada Interfiera
- 18:30 h - Amila
- 19:30 h - Somos Dos

Domingo 1:

15:30 h - Nico Flores
- 16:30 h - Adri Wilt
- 17:30 h - Los tripulantes de Fournier
- 18:30 h - Juan Sin Miedo

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