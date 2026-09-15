Peajes: ya aplican multas de hasta 684.000 pesos

De acuerdo a lo informado por Autopistas de Buenos Aires S.A (AUBASA), a partir de este martes 15 de septiembre los conductores que evadan el pago del peaje en la Autopista La Plata-Buenos Aires podrán recibir multas de entre $228.100 y $684.300. Los titulares de los vehículos tendrán un plazo de 30 días para regularizar la situación antes de que el acta sea remitida a la autoridad competente.

La medida surge de un convenio firmado entre el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Vialidad Nacional, que habilitó a Aubasa a constatar y sancionar infracciones vinculadas con la evasión del peaje y el exceso de carga de vehículos pesados.

El monto de las sanciones está vinculado al valor de la Unidad Fija (UF) establecido en la Provincia de Buenos Aires. Para el bimestre septiembre-octubre, la UF tiene un valor de $2.281.

De acuerdo con el Decreto N.º 532/09, la evasión de un peaje puede ser sancionada con una multa de entre 100 y 300 UF. Por lo que las multas oscilarán entre los $228.100 y los $684.300, según la sanción que corresponda.

Según explicó la empresa, el objetivo es reforzar el cumplimiento de las normas de circulación, promover una movilidad más segura y preservar la infraestructura vial que utilizan diariamente miles de personas.

En el caso de la evasión del peaje, además del perjuicio económico para el sistema, desde Aubasa señalaron que estas maniobras pueden implicar situaciones de riesgo para quienes circulan por la autopista y afectar el normal funcionamiento de las estaciones de cobro.

Cómo detectan las evasiones

Las infracciones serán detectadas mediante el sistema de cámaras instalado en las estaciones de peaje. Los dispositivos registran de manera automática la fecha, la hora, el lugar y la imagen del vehículo involucrado.

Con esa información se confeccionará el acta correspondiente y se iniciará el proceso de regularización.

Antes de que se aplique la multa, el titular registral del vehículo tendrá 30 días corridos para ponerse al día. Para hacerlo deberá abonar los peajes adeudados y adherirse al sistema TelePase a través del portal de pagos de Aubasa.

Si transcurrido ese plazo no se regulariza la situación, el acta será remitida a la autoridad competente para la emisión de la multa y su posterior notificación al titular del vehículo.

Los conductores tendrán un plazo de 30 días para regularizar la situación