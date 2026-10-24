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“Peces con historia”: convocan a estudiantes a crear cuentos, poemas y canciones sobre el mundo acuático

Foto libro: ¿Qué peces habitan la laguna de Chascomús? Ministerio de Desarrollo Agrario PBA

Por Redacción

En las últimas horas, se lanzó la convocatoria “Peces con historia”, un proyecto enmarcado en la iniciativa #Exploracuátic@s: Explorando el ambiente acuático y sus habitantes. La propuesta convoca a alumnos de escuelas secundarias a desarrollar proyectos artísticos inspirados en los peces y sus entornos.

La iniciativa no solo busca fomentar la creatividad en las aulas, sino que las obras resultantes formarán parte de una investigación participativa y se exhibirán en diversos eventos científicos y culturales.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel secundario de todo el país, quienes deberán participar con el acompañamiento de sus docentes e instituciones educativas. La libertad expresiva es uno de los ejes centrales del concurso, por lo que las obras podrán presentarse en múltiples formatos artísticos:

- Formatos literarios y narrativos: Cuentos, poemas, monólogos, relatos ilustrados o guiones para obras de teatro.

- Formatos visuales y musicales: Historietas, canciones u otras producciones creativas diferentes.

A la hora de elaborar los trabajos, los estudiantes podrán optar entre dos modalidades:

- Los peces: elegir una o varias especies de peces y desarrollar la producción artística a partir de ellos y sus ecosistemas.

- El pejerrey: crear una obra en la que esta especie autóctona tenga un lugar central.

Además del estímulo artístico, las producciones seleccionadas integrarán una investigación participativa y se presentarán en muestras dentro de eventos científicos y artísticos, siempre bajo las autorizaciones correspondientes gestionadas por cada establecimiento educativo.

La fecha límite de entrega será el 20 de noviembre de 2026. A su vez, los trabajos deben enviarse por correo electrónico a pecesconhistoria@gmail.com. En el cuerpo del correo se deberá indicar nombre de la escuela, localidad, nivel educativo, edad, curso y la modalidad artística elegida.

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