“Peces con historia”: convocan a estudiantes a crear cuentos, poemas y canciones sobre el mundo acuático

En las últimas horas, se lanzó la convocatoria “Peces con historia”, un proyecto enmarcado en la iniciativa #Exploracuátic@s: Explorando el ambiente acuático y sus habitantes. La propuesta convoca a alumnos de escuelas secundarias a desarrollar proyectos artísticos inspirados en los peces y sus entornos.

La iniciativa no solo busca fomentar la creatividad en las aulas, sino que las obras resultantes formarán parte de una investigación participativa y se exhibirán en diversos eventos científicos y culturales.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel secundario de todo el país, quienes deberán participar con el acompañamiento de sus docentes e instituciones educativas. La libertad expresiva es uno de los ejes centrales del concurso, por lo que las obras podrán presentarse en múltiples formatos artísticos:

- Formatos literarios y narrativos: Cuentos, poemas, monólogos, relatos ilustrados o guiones para obras de teatro.

- Formatos visuales y musicales: Historietas, canciones u otras producciones creativas diferentes.

A la hora de elaborar los trabajos, los estudiantes podrán optar entre dos modalidades:

- Los peces: elegir una o varias especies de peces y desarrollar la producción artística a partir de ellos y sus ecosistemas.

- El pejerrey: crear una obra en la que esta especie autóctona tenga un lugar central.

Además del estímulo artístico, las producciones seleccionadas integrarán una investigación participativa y se presentarán en muestras dentro de eventos científicos y artísticos, siempre bajo las autorizaciones correspondientes gestionadas por cada establecimiento educativo.

La fecha límite de entrega será el 20 de noviembre de 2026. A su vez, los trabajos deben enviarse por correo electrónico a pecesconhistoria@gmail.com. En el cuerpo del correo se deberá indicar nombre de la escuela, localidad, nivel educativo, edad, curso y la modalidad artística elegida.