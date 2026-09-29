Pedido de comerciantes por el horario bancario

La Federación Empresaria de La Plata (FELP) elevó una solicitud al Gobierno provincial para que esta temporada se reconsidere la adhesión de los bancos platenses al horario de verano.

Desde la entidad argumentaron que el cambio, que ya se volvió una costumbre durante los meses de verano y establece que las entidades atiendan de 8 a 13 en lugar de 10 a 15, resulta perjudicial para la actividad comercial de la Ciudad.

“La Plata es la única ciudad del AMBA que cambia el horario bancario. Nosotros somos una ciudad capital, no podemos tener un horario bancario de una ciudad chica. El comercio acá en la ciudad no cierra al mediodía, sino que sigue abierto, y ese horario bancario está pensado para lugares donde se cierra al mediodía”, explicó Valentín Gilitchensky, referente de la FELP.

En esa línea, el comerciante señaló que el horario estival tampoco es compatible con el funcionamiento de los bancos de la Ciudad de Buenos Aires, “haciendo que el comerciante tenga que salir corriendo a cubrir los cheques porque el banco cierra mucho antes de lo que tiene que ser”.

Además, Gilitchensky cuestionó la distribución de la atención durante la jornada y sostuvo que la medida también genera inconvenientes para los clientes. “Está comprobado por todos estos años que viene pasando que la gente se acumula casi entre las 12 y la 1, al cierre del banco, y a la mañana, entre las 8 y las 10, no va nadie. Y eso también le afecta al cliente de los bancos”, afirmó.