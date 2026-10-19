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La Región

¿Peligran los shows de BTS en La Plata? Un gremio amenaza con tomar medidas de fuerza

Por Redacción

A dos días del primer recital de la banda surcoreana BTS en el Estadio Único de La Plata, un conflicto gremial encendió las alarmas en la organización de los espectáculos. A través de un comunicado oficial emitido, el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra) se declaró en estado de alerta y movilización, sin descartar medidas de fuerza durante el desarrollo de los shows.

El foco de la controversia gira alrededor de las condiciones laborales del personal encargado de la seguridad, el control de ingresos y la permanencia de los espectadores dentro del recinto de avenida 25 y 32.

Según denunció la conducción sindical, las empresas privadas contratadas para el operativo pretendían aplicar un convenio colectivo general de seguridad privada, ajeno a la actividad específica de Control de Admisión y Permanencia (CAP). De esta forma, la maniobra “perjudica directamente a los trabajadores y desconoce derechos laborales y salariales específicos de la actividad”.

El gremio remarcó que las firmas prestadoras fueron habilitadas oportunamente ante el Registro de Controladores de Admisión y Permanencia (RECAP) en el marco de la Ley 26.370 y bajo las condiciones del convenio colectivo de SUTCAPRA.

“Pretender aplicar otro convenio implica desconocer esas condiciones y evadir las obligaciones correspondientes. ¡No vamos a permitir que se vulneren los derechos de los trabajadores!”, advirtieron desde el gremio a través del documento.

Ante lo que consideran una violación a sus acuerdos vigentes, Sutcapra advirtió formalmente que no descarta aplicar medidas de acción directa durante la realización de los conciertos de BTS en la capital bonaerense.

Esta situación genera una profunda incertidumbre de cara a los tres shows que dará BTS en el Estadio Ciudad de La Plata, ya que la presencia del personal de admisión resulta imprescindible para habilitar los accesos y garantizar la seguridad del evento de magnitud internacional.

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