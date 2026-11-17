La falta de mantenimiento en la vía pública volvió a encender las alarmas entre los habitantes, quienes advierten por el grave riesgo que corren quienes circulan a pie por el corredor de la avenida 31. El reclamo apunta específicamente a dos aberturas sin protección situadas en las intersecciones de 31 y 54, y 31 y 55, del lado del ferrocarril, una zona de tránsito cotidiano para frentistas y pasajeros.

Según el testimonio de los damnificados, la ausencia de estas estructuras deja pozos expuestos que pueden provocar caídas o accidentes graves, especialmente durante las horas de poca iluminación. En diálogo con este medio, un vecino de la zona expresó su preocupación y señaló: “Quería denunciar la falta de dos tapas de inspección que representan un peligro para los transeúntes en la zona de 31 y 54, y 31 y 55, del lado del ferrocarril”.

Ante este escenario, los frentistas piden una rápida intervención de las autoridades municipales o de las empresas prestatarias de servicios para reponer las cubiertas faltantes y señalizar el sector de manera preventiva antes de que ocurra un incidente lamentable.