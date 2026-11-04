Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Piden los vecinos

Peligro e insalubridad en La Loma: el histórico reclamo por una parada de colectivo

Una vecina jubilada denunció suciedad acumulada, la falta de garita y el malezal continúan afectando a quienes esperan el transporte público en 44 y 28.

Por Redacción

El reclamo principal se concentra en la parada de colectivo ubicada en la intersección de las calles 44 y 28, un punto transitado diariamente por decenas de usuarios que deben esperar las líneas de transporte a la intemperie. "Desde que estaba en actividad hasta que me jubilé, los vecinos reclamamos un refugio para esos días que castigaban las inclemencias del clima", señaló una residente histórica del sector, exponiendo una problemática estructural que lleva años sin respuesta.

La falta de mobiliario urbano se suma al deficiente servicio de recolección y limpieza, lo que convirtió a la zona en un foco de contaminación visual e insalubridad. "Muestro mi decepción por la esquina que por años esperé el colectivo que me llevara a trabajar y sigue peor o igual de sucia: bolsas abandonadas con arena, un árbol seco adornado con basura adentro, cestos rebalsados por años, botellas, latas y pastos crecidos", concluyó la frentista. Ante esta situación, piden la intervención urgente de quién corresponda para concretar la limpieza integral del área y la instalación de la tan esperada garita.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?