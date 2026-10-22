Un reclamo desesperado sacude a los vecinos ante el peligro inminente de caída de un "gran árbol" ubicado en 39 entre 15 y 16 (número 1042). Según explicaron los frentistas, el ejemplar no sólo "levantó por completo las baldosas de la vereda y arrancó el cordón cuneta", sino que también presenta una "inclinación muy pronunciada" hacia la calzada.

La principal preocupación de la comunidad radica en el intenso flujo vehicular y peatonal que registra la cuadra durante las 24 horas del día. "Si se cae, llega hasta enfrente", advirtieron con alarma, señalando que la estructura está cediendo peligrosamente debido a su gran altura y al daño que sus raíces provocaron en el suelo urbano y está "a punto de caer".

Ante esta situación de riesgo constante, los habitantes de la zona solicitan la intervención urgente de la Municipalidad para realizar una inspección técnica, evaluar la poda o extracción preventiva del árbol y evitar así una tragedia que afecte tanto a los automóviles como a los transeúntes.