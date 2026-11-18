Una profunda excavación abierta por la empresa ABSA en la vereda de la intersección de 20 y 32, en la ciudad de La Plata, genera fuerte preocupación entre los vecinos de la zona debido al riesgo constante que representa para los peatones. Según denuncian los habitantes del barrio, la obra quedó inconclusa y sin el correspondiente cierre tras una intervención de la prestataria, transformando una esquina muy transitada en una verdadera trampa urbana.

"En la esquina de 20 y 32, en la vereda, hay un gran pozo que hizo ABSA y nunca lo tapó. Por esa vereda caminan los no videntes que van a la institución y alguno se va a caer", advirtieron los vecinos al visibilizar el problema para exigir respuestas inmediatas.

Ante el peligro latente de caídas y lesiones graves para las personas ciegas o con baja visión que circulan a diario por el sector, la comunidad reclama que las cuadrillas de la empresa regresen a la brevedad para rellenar el pozo, reconstruir el baldosado y garantizar condiciones seguras de accesibilidad en la vía pública.