Vecinos de distintos puntos de La Plata manifestaron su profunda preocupación ante la falta de mantenimiento del espacio público. Una de las zonas más afectadas se encuentra en la intersección de 84 D, entre 11 y 12, detrás de los departamentos 22, 23 y 24, donde el estado de la plaza barrial representa un riesgo constante para quienes la transitan diariamente. Ester, una de las frentistas damnificadas, advirtió sobre la peligrosidad del lugar: "El pasto está terriblemente alto y las veredas de la plaza están invadidas por el pasto y verdín, lo que las hace muy peligrosas para la gente mayor; ya se ha caído gente". A pesar de la gravedad de la situación, la vecina remarcó que realiza "reclamos constantemente al 147, y nada".

Esta problemática no se limita a un solo sector de la ciudad, sino que se replica en barrios céntricos como La Loma. En la esquina de calle 41 y 23, la falta de desmalezamiento alcanzó niveles críticos donde la vegetación avanza sin control desde el cordón de la vereda hasta la pared de las viviendas, tapando por completo la circulación. Ante esta acumulación de malezas, el paso peatonal resulta prácticamente imposible, obligando a los transeúntes a bajar a la calle para circular, con el peligro vial que eso conlleva. Llevan realizados varios reclamos al 147 (480956, 510714, 533386 y 522647). Los frentistas de ambas zonas exigen una rápida intervención de las cuadrillas municipales para despejar las aceras y acondicionar los espacios verdes antes de que ocurra un accidente de mayor gravedad.