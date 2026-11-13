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Piden los vecinos

Peligro vial: colocaron un cartel casero para advertir por un enorme pozo en 21 y 60

Ante el riesgo de accidentes, frentistas de la zona improvisaron una señalización. Testigos aseguran que la mayoría de los conductores no logra esquivarlo.

Por Redacción

Un profundo pozo ubicado en la intersección de 21 y 60, se ha convertido en una verdadera trampa para los automovilistas que circulan por la zona. Ante la falta de señalización oficial y el deterioro constante de la calzada, los propios vecinos decidieron tomar cartas en el asunto y colocaron un cartel improvisado para alertar a quienes transitan por el lugar sobre el estado del asfalto.

La gravedad de la situación queda en evidencia al observar el flujo vehicular diario en ese cruce estratégico de la ciudad. Según el testimonio de un transeúnte que presenció la escena mientras realizaba compras en las inmediaciones, el impacto contra el bache es casi inevitable para los conductores: "Me quedé mirando y de 10 autos, 8 se lo comieron", relató sobre la frecuencia con la que los vehículos sufren golpes en sus trenes delanteros.

Aunque los frentistas desconocen desde hace cuánto tiempo exacto se originó el hundimiento o si ya existen reclamos formales previos ante el municipio, la medida casera busca evitar daños materiales mayores y siniestros viales. Por el momento, el cartel vecinal funciona como única advertencia en 21 y 60, a la espera de una rápida intervención de las cuadrillas de bacheo para reparar la calle.

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