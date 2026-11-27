Un grave reclamo vecinal encendió las alarmas en la intersección de las calles 25 y 34, donde las raíces de un ombú de gran porte levantaron el pavimento y formaron una pronunciada elevación sobre la calzada. Según advirtieron los habitantes del barrio, la deformación del asfalto representa un riesgo extremo para la seguridad vial, especialmente para los conductores que circulan a velocidad tras cruzar la avenida 32. "Hay un ombú que con las raíces levantó el asfalto, se hizo una rampa impresionante. Es un peligro porque cuando corta el semáforo de 32 y 25 los autos literalmente quedan en el aire", alertó una vecina de la zona, al difundir imágenes del estado de la calle.

A pesar de la gravedad de la situación, los frentistas aseguran que no intervinieron para reparar el daño ni evaluar el impacto del árbol sobre la infraestructura urbana. "Hicimos infinidad de reclamos y denuncias a la y nada. Si sigue levantando el asfalto seguro va a ocurrir una tragedia. Se van a subir a la vereda", remarcó con preocupación.

Al riesgo inminente de siniestros viales se suma un factor estructural que inquieta aún más a quienes viven en ese sector de la capital bonaerense: la presencia de un curso de agua subterráneo en el lugar. "No olvidemos que debajo del asfalto corre un arroyo", concluyó la vecina, insistiendo en la urgencia de una obra hidráulica y vial antes de que el deterioro de la calle provoque un accidente fatal.