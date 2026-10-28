Los frentistas expresaron su extrema preocupación por el estado crítico de la infraestructura vial, donde "tremendos cráteres provocan accidente todos los días", según alertaron los ciudadanos afectados. La problemática principal se concentra en la intersección de 149 y 42, aunque los residentes denuncian que "la misma situación se da en 151 y 43", convirtiendo el área en una auténtica trampa para automóviles, motocicletas y transeúntes que transitan a diario.

Ante la falta de respuestas y el peligro constante, los afectados decidieron visibilizar el conflicto mediante reclamos formales ante las autoridades locales, quedando registrados bajo los expedientes 536089 y 536091. Los vecinos sostienen que la situación es insostenible y piden un plan de bacheo y pavimentación urgente antes de que se lamenten consecuencias mayores en ambas esquinas.