Pelota paleta: el “nuevo furor” que impulsan las mujeres de La Plata

Un golpe seco retumba contra la pared. La pelota de goma negra sale disparada, pica en la pared lateral y busca el rincón del frontón. En el centro de la cancha, con los anteojos de protección calzados y la paleta firme en la mano, una jugadora ejecuta el golpe perfecto. “Escuchar ese ruido cuando la agarrás bien te enamora y te dan ganas de volver a jugar todos los días”, señaló Clara Buonanotte, jugadora del Club Matheu. La escena, que hasta hace un par de años pertenecía casi exclusivamente a hombres, hoy se repite en cada club de La Plata: la pelota paleta vive un renacimiento de la mano de un furor marcadamente femenino.

“El ‘furor’, que es algo que nosotros estamos percibiendo, tiene que ver con el conocimiento que tuvo nuestro deporte a partir de la pandemia. Por cuestiones de capacidad logística y viabilidad, la pelota paleta fue uno de los primeros deportes que se habilitó”, explicó Rodrigo Aita, jugador y docente del Club de Pelota La Plata.

En esa línea, destacó el rol que han tenido las mujeres en la transformación del deporte: “Otro factor que favoreció al deporte está vinculado a la incursión del segmento femenino, que se incorporó en gran proporción luego de la pandemia. La apertura de los clubes en términos culturales, de amplitud social, hicieron que amplíen su disponibilidad de turnos o de tiempo de cancha disponible también a las mujeres, que por suerte encontraron una respuesta del todo satisfactoria”.

LA VIDA DE CLUB

La llegada de las mujeres cambió por completo el día a día de los clubes de pelota paleta de la región. Nazareno Roldán, referente y encargado de la cancha del Club Matheu, confesó que viene trabajando hace tiempo en su inclusión dentro del deporte. “Nosotros desde hace mucho tiempo trabajamos con el tema de la inserción de la mujer en este deporte, que hasta hace poco tiempo atrás —incluso creo que hoy— había clubes donde no se les permite entrar”, señaló.

“Es un deporte amiguero, hay mucho tercer tiempo. Las reuniones de mujeres la verdad que no dejan de sorprenderme, son fantásticas. Cuando se juntan en nuestra cancha traen para picar, traen para escuchar música, traen el termo. Después se juntan y se van a otro lado, programan partidos, programan nuevas reuniones”, remarcó.

Para Roldán, la presencia femenina ha revitalizado la comunidad del deporte en la ciudad: “Reúne más la mujer, desde mi punto de vista personal. Yo como canchero quiero un club donde pueda entrar cualquier persona: un hijo, una hija, un sobrino, un abuelo; y me parece que la mujer es fantástica para eso”.

Esa red de contención dentro de la cancha es celebrada por las propias protagonistas. “Otras mujeres con más experiencia, que por ahí en su momento no tuvieron oportunidad de competir en torneos, hoy están apoyando un montón a las nuevas generaciones que estamos teniendo la oportunidad de jugar y participar”, explicó Buonanotte, quien destacó la solidaridad que existe en el deporte: “Nos apoyamos un montón entre nosotras”.

UNA EXPLOSIÓN QUE NO SE DETIENE

Este auge no solo se observa en el día a día de las canchas, sino que forma parte de un movimiento impulsado por referentes activas del deporte. María Lis García Calderón, platense y medallista en los Juegos Sudamericanos, viene trabajando de manera constante por la difusión, visibilización e inclusión de las mujeres en la pelota paleta.

“Hace 20 años era bastante difícil encontrar en La Plata mujeres que jueguen. Directamente no nos daban el lugar para que pudiéramos jugar, ni siquiera existía como posibilidad. No había profesores ni grupos de mujeres”, recordó. Sin embargo, la brecha comenzó a cerrarse con fuerza. Tras realizar un relevamiento propio, la deportista verificó una diferencia exponencial: “Pasamos de unos 10 clubes en todo el país a más de 150 donde hoy se juega paleta femenina”.

Ese fenómeno nacional se trasladó directamente a la Ciudad. Según los datos del censo que realizó luego de la pandemia, en la Región ya hay un núcleo consolidado de jugadoras: “La liga platense tiene 10 clubes participantes con unas 20 jugadoras en competencia, pero en total debe haber por lo menos unas 40 pelotarias activas. Si lo ponés en perspectiva con otros deportes parece poco, pero para nosotras es un montón considerando que hace dos décadas éramos 40 en todo el país”.

Este crecimiento colectivo no solo repercutió en el uso recreativo, sino también en la reorganización competitiva de la región. En el último tiempo, se volvió a disputar el histórico Torneo Interclubes Platense, con la participación de la mayoría de las instituciones locales. La competencia no solo reactivó la mística de los torneos de ciudad, sino que abrió espacios de competencia oficial para las categorías femeninas y jóvenes que representan a sus instituciones.

UN DEPORTE ACCESIBLE

A diferencia de otros deportes como el tenis o el pádel, la pelota paleta conserva un perfil accesible y popular, que resulta clave también para la llegada de estudiantes universitarios y jóvenes deportistas. “Desde lo económico no es muy difícil porque los cancheros le abren las puertas a todo el mundo. De hecho, les digo: ‘si hay algún problema, no te preocupes por el gasto. Vos vení que acá la paleta la tenés, pelota pone el canchero, protectores tenés’”, subrayó Roldán.

En ese sentido, Aita afirmó que cualquier persona puede iniciar su camino en el deporte sin importar su clase social: “Para la gente nueva que quiera empezar, lo único que necesita es acercarse al club, hablar con la comisión, sumarse a las clases o ir a jugar directamente. Solo se necesitan ganas, porque la paleta y los anteojos el club te los brinda prestados”.

El desafío está en dar el primer paso y romper los prejuicios iniciales. “Cuando ves el deporte por primera vez decís ‘yo nunca voy a jugar a esto, la pelota va rapidísimo y pica un montón’, pero al final entrás a la cancha y te sale. Te tenés que animar; es algo hermoso para compartir y pasar lindos momentos”, dejó en claro Buonanotte.

La pelota paleta platense derribó, en los últimos años, viejas barreras culturales y transformó el semblante de las instituciones platenses de la mano de las mujeres que han logrado marcar el rumbo del deporte en la región.

OPCIONES Club de Pelota La Plata (48 entre 9 y 10): las clases son martes de 18 a 20, jueves de 15 a 17 y sábado de 8 a 14 hs a cargo de Rodrigo Aita (2215748016)Club Matheu (63 entre 1 y 2): las clases son los sábados de 11 a 13 a cargo de Nazareno Roldán (2215256105) Club de Pelota La Plata (48 entre 9 y 10): las clases son martes de 18 a 20, jueves de 15 a 17 y sábado de 8 a 14 hs a cargo de Rodrigo Aita (2215748016)Club Matheu (63 entre 1 y 2): las clases son los sábados de 11 a 13 a cargo de Nazareno Roldán (2215256105)