Vecinos y trabajadores de Villa Elvira manifestaron su preocupación y pidieron una pronta reparación por una pérdida de agua registrada en calle 80 entre 5 y 6, donde el flujo permanente sobre la vereda y la calzada genera inconvenientes cotidianos para quienes circulan por la zona.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el problema persiste pese a los reclamos realizados ante la empresa prestataria del servicio y provoca una acumulación constante de agua frente a los domicilios y a un centro de salud de la cuadra.

“Es un derroche constante, llamamos y nunca vienen”, señaló Leonardo, vecino de la cuadra, al advertir sobre la falta de respuestas técnicas para frenar la fuga.

Más allá del desperdicio del recurso, la pérdida afecta de manera directa el acceso de los pacientes que concurren a una clínica ubicada sobre ese tramo de calle 80, especialmente a quienes se desplazan con movilidad reducida.

“Es una complicación constante para la gente que entra y sale de la clínica, sobre todo personas mayores en sillas de ruedas”, explicó Soledad, enfermera de la institución médica, quien remarcó la necesidad de una intervención urgente para normalizar la circulación y evitar riesgos en el ingreso y egreso del establecimiento.