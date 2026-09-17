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Pérdidas de agua también afectan la seguridad vial

En cuestión de días, por los charcos, una motociclista terminó enyesada y un vecino que bajaba a la calle se fue de bruces al asfalto
En 25, 59 y 60 la motociclista terminó en el suelo tras derrapar por el agua, según denunció / Cap. de video
El vecino, en medio de la charla, rodeaba un auto, pero resbaló en un charco y terminó en el piso / C. de video

Por Redacción

Las pérdidas de agua en la red de La Plata ya no solo generan malestar por el derroche o a falta de presión dentro de las viviendas, sino que derivan en un problema de inseguridad vial para peatones y conductores. Según las quejas enviadas a este diario, el verdín y la pérdida de adherencia en el asfalto vienen provocando accidentes en 29 entre 59 y 60, donde una cañería rota desde mayo convirtió a la calle en una trampa resbaladiza. En cuestión de días un vecino sufrió un duro golpazo al cruzar a pie y, pocas horas después, una motociclista derrapó y terminó enyesada en una de sus piernas.

“La saqué barata porque iba con casco y manejo despacio. Pero un día de estos alguien se va a matar por culpa de esta pérdida de agua”, afirmó Antonella desde su casa, donde permanecía en cama, con una pierna enyesada e intentando recuperarse de los golpes y heridas.

“Hicimos reclamos en ABSA, escribimos al ente regulador del agua (Autoridad del Agua) y no obtuvimos respuesta. Cada día se hace más profunda la rotura y pierde más agua”, afirmó un vecino.

Este reclamo forma parte de la larga lista de trastornos en el servicio que refleja EL DIA por fallas de presión, turbiedad o potabilidad. Este último, el caso de Villa Castells, donde la condición salobre del agua obliga a los frentistas a acarrear bidones que debe enviar la empresa por orden judicial, los cuales suelen agotarse rápidamente.

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