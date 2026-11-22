Cuando hay dificultades de acceso al crédito o al efectivo pero en la idea de cambiar en términos inmobiliarios hay algo para ofrecer, la permuta inmobiliaria aparece en la Región como una herramienta estratégica para concretar una operación de compraventa. Este mecanismo permite a los propietarios achicarse, ampliar superficies o cambiar de ubicación entregando su inmueble o bienes muebles como vehículos y granos en parte de pago, por ejemplo. El esquema, avisan desde el mundo inmobiliario, reduce gastos y trastornos como el de tener que alquilar de manera transitoria hasta se busca un nuevo hogar.

En la práctica del mercado local existen diversas modalidades de intercambio adaptadas a las necesidades de cada etapa familiar o financiera. Uno de los casos más frecuentes involucra el cambio de una propiedad por otra de características similares en un barrio distinto, o bien el reemplazo de una vivienda con escaleras por una unidad en planta baja para personas mayores que buscan mayor comodidad.

Asimismo, resulta habitual la permuta hacia un inmueble de mayor valor abonando la diferencia en efectivo, o a la inversa: propietarios con casas amplias en la zona norte que optan por mudarse a departamentos más chicos y de menor mantenimiento en el casco urbano, acoplándose con parejas jóvenes con hijos que necesitan espacio verde y más dormitorios. También se registran operaciones motivadas por la necesidad de cancelar deudas, donde el dueño de una vivienda grande la intercambia por una unidad menor para hacerse de liquidez con el saldo resultante.

A diferencia de una compraventa tradicional encadenada, donde quien vende debe esperar a encontrar qué comprar antes de desocupar, la permuta sincroniza la entrega y recepción de los inmuebles, disminuyendo además los costos operativos de la transacción.

No obstante, entre los operadores se advierte que el principal desafío radica en lograr la coincidencia exacta de intereses entre ambas partes: al dueño de la casa le debe resultar atractiva la ubicación y prestaciones del departamento, y viceversa.

“Para iniciar cualquier negociación, el paso indispensable es realizar la tasación profesional de ambas propiedades a fin de establecer con precisión la brecha económica a compensar”, apuntó la martillera Gisela Agostinelli, de “Agostinelli Propiedades”.

Granos pagan un departamento

El esquema de intercambio también admite bienes muebles y activos productivos. En zonas de la Provincia vinculadas con el agro, por ejemplo, es frecuente que productores agropecuarios integren granos como parte de pago junto con un saldo en efectivo para adquirir departamentos en La Plata.

En el ámbito urbano, en tanto, crecen de manera sostenida las consultas para entregar autos o camionetas usados como complemento del dinero en efectivo, se apunta en el mercado local.

Un caso puntual, reciente en la Ciudad, permite ilustrar el escenario: “Un locatario que alquilaba un local estaba interesado en comprarlo pero no llegaba a la totalidad del monto y nos planteó entregar una camioneta importante como parte de pago y el saldo en dinero. Se tasó la camioneta en una concesionaria, a los propietarios del local les interesaba la camioneta y recibir la diferencia en dólares y se avanzó con la operación”, apuntó Agostinelli.

Cuando el propietario vendedor prefiere recibir únicamente dinero y no desea incorporar un rodado a su patrimonio, el mercado local propone mecanismos para destrabar la operación sin perder al comprador. Por caso, en “Agostinelli Propiedades” articulan con una concesionaria de confianza de La Plata que tasa y adquiere directamente el vehículo usado del interesado, transformando el bien en efectivo inmediato para completar el boleto inmobiliario.

Sobre las ventajas operativas que ofrece esta triangulación para cerrar ventas, Gisela Agostinelli subrayó: “Beneficia tanto al que compra como al que vende, ya que el vendedor recibe el monto total de la propiedad”.

De este modo, la combinación de tasaciones precisas, flexibilidad para negociar y herramientas de liquidez para bienes muebles, permite dinamizar el mercado platense, brindando soluciones concretas a quienes buscan cambiar de vivienda sin depender exclusivamente del financiamiento bancario.

En el plano legal y tributario, la permuta se instrumenta mediante una única escritura pública en la que ambas partes revisten simultáneamente el carácter de transmitentes y adquirentes, lo que simplifica los tiempos registrales frente a dos boletos independientes. Los especialistas recomiendan verificar previamente el estado de dominio, las deudas de impuestos o expensas y la libre disponibilidad de los bienes involucrados -incluidos los informes de infracciones y verificación policial en caso de integrarse vehículos-, asegurando así una transferencia transparente y sin contingencias posteriores.