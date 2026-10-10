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VIDEO | Pesadilla en edificio de La Plata por una invasión de murciélagos en plena madrugada

El inmueble se encuentra en la zona de Plaza Paso. Los mamíferos alados coparon departamentos, ascensores y pasillos. Los damnificados expresaron su preocupación y exigen acciones urgentes

Por Redacción

Los vecinos de un edificio del centro de La Plata tuvieron una noche para el olvido a causa de una invasión de murciélagos que los sorprendió en plena madrugada y los hizo saltar de la cama. Tras el susto y la preocupación por la presencia de estos animales nocturnos, que pueden transmitir enfermedades, los damnificados reclamaron con desesperación la intervención urgente de las áreas competentes a nivel local. 

Una mujer que vive en el inmueble, situado en calle 15 (n°559) entre 43 y 44 y que consta de siete pisos y un subsuelo, aseguró que "escuché un ruido en el calefón y me desperté". Cuando se acercó hasta el artefacto se encontró con una nube de murciélagos y una buena parte de ellos se metió dentro de su departamento. A raíz de lo sucedido la vecina debió lidiar toda la madrugada con los animales para sacarlos afuera. 

En paralelo en el grupo de WhatsApp del edificio los vecinos de los distintos pisos reportaron situaciones similares y dieron cuenta de la presencia de estos mamíferos alados en palieres, ventanas y hasta en el ascensor. "La invasión de esta madrugada fue total", afirmaron. Mientras tanto en el transcurso de esta mañana trataban que las áreas pertinentes de la Municipalidad tomaran cartas en el asunto. 

"Un empleado de la Municipalidad me dijo que no pueden hacer nada porque es un área privada", aseguró un denunciante. Además dijo que "dimos aviso a Bomberos, en donde nos dijeron que hoy a la mañana se comunicarían con nosotros". En este marco, intentaban también contactarse con Defensa Civil en busca de inspecciones y soluciones minuciosas con vistas a ponerle fin a la dramática situación. 

En los relatos de la madrugada un vecino del sexto piso contó que "abrí el ascensor y salieron seis murciélagos, una locura". "Y por lo que vi abajo está lleno", advirtió. En tanto que un hombre que vive en el cuarto piso señaló que "vi que arriba del ascensor está lleno y abajo también". Otra mujer comentó que "a mi se me metieron cuatro en el departamento, es una locura". 

Una denunciante resaltó que "el viernes a la mañana se realizó una fumigación y a las pocas horas los vecinos nos encontramos otra vez con la presencia de los murciélagos".  

Además, detalló que "la invasión de murciélagos viene desde hace dos o tres semanas. Aparecían de uno, dos, tres". "Ahora es una oleada y están en todos los departamentos", afirmó. 

En la mañana de este sábado un fumigador privado sacó al menos veinte murciélagos muertos que estaban en el patio y uno que logró sobrevivir "se fue volando". "Se mueren y quedan en la calle. Es un peligro por los niños, las mascotas. Algunos tienen sangre", advirtieron. 

Por estas horas los residentes del edificio de las inmediaciones de Plaza Paso esperan acciones oficiales para evitar otra noche para el olvido. 

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