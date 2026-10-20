Pesar por el fallecimiento de Augusto Mallo Rivas

Profundo pesar provocó en el ámbito académico universitario el fallecimiento del doctor Augusto Mallo Rivas, quien desarrolló una amplia trayectoria profesional y docente.

Uno de sus ámbitos laborales fue la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, donde expresaron fuertes muestras de profundo pesar.

“Como Profesor Titular Ordinario de la cátedra Derecho II (Privado), contribuyó a la formación académica de generaciones de estudiantes y dejó su huella en la vida universitaria de nuestra Facultad”, destacaron en la unidad académica.

También tuvo una destacada labor en la facultad de Derecho de la UNLP.

Se especializó en áreas como el Derecho Comercial, el Derecho de la Integración Económica y el Derecho Concursal.