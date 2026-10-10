Pesar por el fallecimiento de Carlos Vanoni

El barrio Cementerio y Altos de San Lorenzo despidieron con dolor a Carlos Vanoni, un histórico comerciante de La Plata cuyo fallecimiento despertó numerosas muestras de afecto entre quienes lo conocieron a lo largo de los años.

Tras conocerse la noticia, el jueves, clientes y vecinos hicieron públicos mensajes de despedida en los que destacaron su calidad humana, el vínculo que mantenía con la comunidad y la trayectoria de su negocio familiar en 72, 30 y 31.

Carlos Enrique Arturo Vanoli, de 64 años, fue encontrado sin vida por su esposa en su vivienda de 69 entre 23 y 24. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 7 de La Plata, que dispuso las pericias para determinar las circunstancias de la muerte.

Las despedidas también pusieron en primer plano la historia del comercio de armería y su lugar en la memoria de los platenses. “Fue una tradición de negocio”, señaló un vecino, mientras que una persona que recordó la época de los antiguos comercios de la ciudad escribió: “Teníamos ramos generales y armería. Que Dios lo tenga en la gloria”.