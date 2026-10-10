Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Histórico comerciante

Pesar por el fallecimiento de Carlos Vanoni

Por Redacción

El barrio Cementerio y Altos de San Lorenzo despidieron con dolor a Carlos Vanoni, un histórico comerciante de La Plata cuyo fallecimiento despertó numerosas muestras de afecto entre quienes lo conocieron a lo largo de los años.

Tras conocerse la noticia, el jueves, clientes y vecinos hicieron públicos mensajes de despedida en los que destacaron su calidad humana, el vínculo que mantenía con la comunidad y la trayectoria de su negocio familiar en 72, 30 y 31.

Carlos Enrique Arturo Vanoli, de 64 años, fue encontrado sin vida por su esposa en su vivienda de 69 entre 23 y 24. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº 7 de La Plata, que dispuso las pericias para determinar las circunstancias de la muerte.

Las despedidas también pusieron en primer plano la historia del comercio de armería y su lugar en la memoria de los platenses. “Fue una tradición de negocio”, señaló un vecino, mientras que una persona que recordó la época de los antiguos comercios de la ciudad escribió: “Teníamos ramos generales y armería. Que Dios lo tenga en la gloria”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?