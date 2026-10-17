Pide ayuda una entidad de inclusión en discapacidad

Con el objetivo de garantizar la continuidad de sus programas enfocados en la vida independiente y la inclusión de las personas con discapacidad en La Plata, la Asociación Azul pide la colaboración de vecinos e instituciones. La entidad habilitó la posibilidad de realizar aportes económicos mediante transferencia bancaria al CBU 0140188801520005298754 (Alias: ANILLO.PULSO.CHACAL), perteneciente a la cuenta corriente del Banco Provincia N° 5200-52987/5 a nombre de la institución (CUIT 30-711096791).

Asimismo, para otras donaciones o sumarse a la red de apoyo hay que llamar al 0221 483-1914, escribir a asociacionazullaplata@gmail.com. Para más, www.asociacionazul.org.ar.