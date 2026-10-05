Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
En la zona oeste de La plata

Piden la pavimentación en un tramo de calle 52

el tramo en el que piden mejoras es en 52 de 143 a 149/ el dia

Por Redacción

En la zona oeste de La Plata reclamaron por el estado de la calle 52, entre 143 y 149. Pidieron que el tramo sea incluido en un plan de pavimentación. Según plantean, se trata de una arteria de importancia estratégica para la conectar Los Hornos y San Carlos.

La calle es de tierra y desde hace varios años que reclaman el asfalto.

Según los vecinos, las condiciones de circulación se vuelven especialmente complicadas durante los días de lluvia, cuando el barro y el deterioro de la calzada dificultan el tránsito de vehículos y peatones.

“El día que llueve es un infierno y después de cada tormenta estamos varios días con la calle empantanada”, contó un vecino de la zona.

INSTITUCIONES

El pedido cobra mayor relevancia por la cantidad de instituciones que se encuentran en el área. En las inmediaciones funcionan escuelas, clubes y diferentes espacios comunitarios, por lo que la calle 52 es utilizada diariamente por vecinos, estudiantes, familias y quienes concurren a esas instituciones.

“Pedimos que nos incluyan en un plan de pavimentación, que hagan una obra para beneficiar al barrio y mejorar las condiciones de circulación”, dijo otro vecino que se comunicó con este diario.

La zona ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y los vecinos hacen malabares para entrar o salir del barrio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?