Pidieron seguridad edilicia en el ex Comercial

Un sector de la comunidad educativa del ex Comercial San Martín de La Plata realizó ayer al mediodía un abrazo simbólico al establecimiento de 46 entre 2 y 3.

El objetivo de la protesta pública fue pedir garantías para el normal desarrollo de las actividades escolares tras el incendio que se registró la semana pasada y que provocó daños en un salón multiuso y hubo consecuencias en el histórico Salón de Actos, donde quedaron tiznadas las paredes y hubo que hacer una limpieza intensiva para ponerlo en condiciones.

Quienes se reunieron ayer sobre calle 46, en la puerta del establecimiento educativo, exigieron obras para la escuela.

La convocatoria estuvo a cargo de un sector de docentes. No obstante, la manifestación contó con amplia participación de estudiantes que llevaron a cabo intervenciones con afiches y consignas alusivas al reclamo. “No queremos más parches”, “Basta de escuelas que se caen a pedazos”, “Peleamos por un edificio digno y seguro”, se leía en algunos de los mensajes que los estudiantes, docentes y padres exhibieron sobre la fachada en calle 46.

Asimismo, desde la comunidad plantearon: “También pedimos el cese de los malos tratos hacia el personal y alumnos, las agresiones verbales por parte del Equipo de Conducción, pedimos el cambio urgente de Inspector”.

“Las autoridades no hablan con nadie, además de ejercer actitudes que se parecen demasiado a la persecución de docentes”, dijo uno de los manifestantes.

Este diario intentó hablar con las autoridades del establecimiento, pero no dieron respuestas.

Para poner el edificio en condiciones trabajaron distintas dependencias. El Consejo Escolar de La Plata, junto a la Municipalidad de La Plata y el área de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires.

El fuego se desató el 14 de octubre en un sector contiguo al salón de actos y generó una importante columna de humo. Según se informó, las tareas posteriores incluyeron la limpieza de los espacios afectados y el aislamiento del depósito donde se habría iniciado el siniestro.

En la protesta de ayer, los manifestantes pidieron certificados e informes profesionales que descarten riesgos estructurales, eléctricos, ambientales o tóxicos. También propusieron una modalidad virtual para dar clases.