Pintar la casa, un presupuesto: una guía para aprovechar el sol y el viento

Con la llegada de la primavera, poner a punto la casa es una de las tareas habituales y la pintura ocupa un lugar central. En La Plata, la mano de obra cuesta entre $4.000 y $10.000 por metro cuadrado, según se trate de trabajos interiores o exteriores, la altura y el estado de las superficies a renovar. Además, el precio no incluye materiales, que varían según el tipo y la calidad.

Para calcular el costo se toma como referencia el área a pintar, multiplicando el ancho por la altura. Por ejemplo, una pared de 3,50 por 2,50 metros tiene 8,75 metros cuadrados, por lo que, a $4.000 el metro, la mano de obra cuesta unos $35.000.

En interiores, los valores parten desde los $4.000 por metro cuadrado. Según Alberto, pintor con más de 30 años en el sector, el monto aumenta si se requieren reparaciones. “En estos casos, se rasquetean las superficies, se coloca fijador y se arreglan fisuras con enduido, antes de aplicar las dos manos de pintura”, indicó.

En tanto, en exteriores, el trabajo comienza con un hidrolavado para retirar la tierra, musgo o verdín que pueda tener la superficie. Luego, se reparan las grietas y sectores dañados del revoque, se coloca fijador y se aplica la pintura impermeable. “El precio parte de $5.000 por metro cuadrado y llega a $6.000 cuando se necesitan más arreglos”, señaló.

El especialista también sostuvo que la altura también modifica el presupuesto. Hasta seis metros se mantienen esos valores, pero desde los siete puede tener un costo entre $8.000 y $10.000 por metro cuadrado por la necesidad de utilizar andamios u otros elementos de seguridad.

“Esto es solo para las paredes”, aclaró Alberto. En tanto, explicó que los zócalos se cobran $1.500 por metro cuadrado; las puertas, $55.000 cada una, con marco incluido; y las ventanas y otras aberturas, entre $50.000 y $90.000, según las medidas. Las persianas van de $120.000 a $150.000.

El cielorraso de yeso también se cobra aparte, a $5.000 por metro cuadrado. “Generalmente requieren menos reparaciones, aunque en algunos casos hay que rasquetear, retirar la pintura vieja, colocar fijador y aplicar dos manos de pintura”, precisó.

PRESUPUESTO

César Pérez, a cargo de una compañía de servicios integrales, señaló que la pintura de interiores parten de $6.000 por metro cuadrado y llegan a $8.000 cuando requieren mayor preparación. Mientras para exteriores, la referencia se ubica entre $8.000 y $10.000. “Depende del estado de la pared”, resaltó.

Para tener una referencia, el pintor estimó que, en una casa de dos dormitorios, living, comedor, cocina y baño, la pintura interior de unos 215 metros cuadrados entre paredes, zócalos y cielorrasos demandaría entre $1,3 millones y $1,8 millones. A eso se sumarían entre $800.000 y $1,28 millones por ocho puertas y ocho ventanas; entre $650.000 y $1,1 millones de paredes exteriores (108 metros cuadrados), y entre $630.000 y $790.000 por la impermeabilización de la losa. En total, el presupuesto se ubicaría entre $3,38 millones y $4,97 millones.

En cuanto a la mano de obra, según los ambientes, estimó que el costo para pintar unos 35 metros cuadrados de paredes más 12,25 metros cuadrados de cielorraso ronda entre $283.000 y $380.000, lo que corresponde a un dormitorio, living o comedor de 3,5 por 3,5 metros y 2,5 de alto. En la cocina, donde generalmente se pinta solo el cielorraso y hay poca pared por la presencia de azulejos, el costo se ubica entre $80.000 y $120.000.

“Este presupuesto es sin descontar las aberturas, que generalmente son 4 metros cuadrados menos”, aclaró Pérez.

MATERIALES, OTRO DESEMBOLSO

En las pinturerías, el presupuesto también depende de los productos elegidos. Según los especialistas consultados, un balde de 20 litros puede cubrir alrededor de 100 metros cuadrados, según el tipo de pintura, la superficie y la cantidad de manos.

Matías, encargado de una sucursal de Ligantex, situada en 59 entre 9 y 10, detalló que un látex interior premium de 20 litros ronda los $225.000, mientras que el de exterior alcanza los $255.000. En 10 litros, cuestan $122.600 y $136.600, respectivamente.

Para preparar las paredes, el fijador al agua concentrado de 4 litros para sellar la superficie y mejorar la adherencia cuesta unos $25.000. El enduido, para cubrir imperfecciones y emparejar, parte de los $7.000 el kilo. Las lijas cuestan entre $600 y $800 y sirven para alisar, mientras que los pinceles van de $4.000 a $15.000, según el tamaño. Para exteriores, el sellador de grietas ronda los $15.000 el pomo de 400 gramos para sellar fisuras y evitar filtraciones.