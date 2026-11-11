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Corte de calle en 7 y 513

Piquete de alumnos de La Anunciación por un presunto episodio de acoso

Por Redacción

Un piquete de estudiantes y familiares frente al Colegio Nuestra Señora de La Anunciación, en 7 y 513, expuso este martes un reclamo por presuntos episodios de acoso sexual contra alumnas, quienes señalaron como responsable a un trabajador que se desempeña en la institución, pero no pertenece a su plantel de personal auxiliar. Los jóvenes pidieron ser escuchados y reclamaron medidas de protección.

La protesta se realizó en la puerta del establecimiento e incluyó un corte de tránsito en la esquina, pintadas y hasta huevazos en la puerta del colegio, según los videos que circularon . También se acercaron familiares para acompañar a los estudiantes.

Cerca de las 15, vecinos informaron que el lugar comenzaba a despejarse y que algunas personas limpiaban los elementos que habían quedado tras la manifestación.

Gastón, padre de una alumna de quinto año, contó que su hija, le relató un episodio ocurrido durante la celebración de la primavera. Según su testimonio, la adolescente llevaba un disfraz de Rapunzel y caminaba por el patio cuando el hombre que desempeña su labor dentro de la institución le habría hecho comentarios sobre sus piernas. “Vos tenés unas re piernas hermosas, ¿qué hacés para tenerlas tan marcadas?”, recordó.

El hombre agregó que, al hablar de lo sucedido con sus amigas, otra estudiante le habría contado que recibía comentarios similares desde hacía más de tres años y que el hombre incluso le habría pedido su número para hablar por WhatsApp.

El padre aseguró que la familia se acercó a la dirección para plantear lo ocurrido. Según su versión, desde el colegio respondieron que el trabajador no responde al Colegio y realiza su labor mediante un contrato independiente.

También les habrían anticipado que labrarían un acta y que dispondrían la presencia de un adulto durante los recreos.

“Como nada de esto valió, el día de hoy cortaron la calle, manifestaron”, expresó el padre de la estudiante. Indicó que la Policía estuvo en el lugar y que les habían dicho que la denuncia se concretaría entre el viernes y el lunes.

Consultados por este Diario a media tarde, desde el Colegio Nuestra Señora de La Anunciación evitaron brindar detalles: “No te podemos contestar, estamos con un problema enorme. Me pidieron que no atienda”, se respondió en un llamado telefónico.

Más tarde, Juan Caminos, representante de colegios católicos, confirmó que el Colegio de La Anunciación rescindió el contrato del trabajador de la institución tras recibir el reclamo familiar y activar los protocolos institucionales.

los estudiantes cortaron la calle frente al acceso a la escuela / EL DIA
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