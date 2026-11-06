Piquete en la Autopista La Plata: demoras y desvíos

Una manifestación social se desarrolla a la altura del kilómetro 24,5, en sentido hacia La Plata. Las complicaciones en el tránsito comienzan desde el kilómetro 21.

Una manifestación de organizaciones sociales genera complicaciones en el tránsito este viernes en la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 24,5, en sentido hacia la capital bonaerense.

Según se informó, las demoras se extienden desde el kilómetro 21, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar vías alternativas para evitar la zona de la protesta.

Como opciones de egreso, se encuentran las bajadas de Bernal, a la altura del kilómetro 17, y Quilmes, en el kilómetro 20.

La protesta afecta a quienes circulan hacia La Plata y provoca importantes demoras en uno de los principales accesos a la Ciudad.