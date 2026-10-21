Plan de obras en escuelas de La Plata: culminaron en 217 escuelas

El intendente Julio Alak recorrió la Escuela Secundaria N° 67 de Villa Elisa, donde se realizaron trabajos de puesta en valor. La intervención es la número 217 de las 220 previstas en la primera etapa del programa, que alcanza a 315 establecimientos educativos del distrito.

La Municipalidad de La Plata y el Gobierno bonaerense finalizaron obras en 217 escuelas de la ciudad, en el marco de un plan de mejoras edilicias que contempla 315 establecimientos educativos. La cifra representa cerca del 70% del total previsto.

Este miércoles, el intendente Julio Alak recorrió la Escuela de Educación Secundaria N° 67 de Villa Elisa, donde se realizaron trabajos de mantenimiento y puesta en valor. La intervención forma parte de las 220 obras contempladas en la primera etapa del programa, de las cuales ya se completaron 217.

Durante la visita, el jefe comunal destacó el avance de los trabajos y señaló que las intervenciones responden a pedidos de las comunidades educativas. También se refirió al rol del Municipio y la Provincia en la ejecución de obras públicas, en un contexto en el que cuestionó la decisión del Gobierno nacional de no impulsar nuevos proyectos de infraestructura.

El plan incluyó trabajos en escuelas primarias, secundarias y de educación especial, además de jardines de infantes y maternales. Las intervenciones se distribuyeron en las zonas norte, sur y oeste del partido y alcanzaron a las distintas localidades de La Plata. En varios establecimientos también se realizaron mejoras en los sistemas de climatización.

Qué obras se realizaron en la Escuela Secundaria N° 67

La institución, ubicada en 417 y 131, recibió trabajos de mantenimiento, reparación y adecuación edilicia en las aulas, la biblioteca, la cocina, los sanitarios, el salón de usos múltiples, las áreas de circulación y los espacios exteriores.

Las tareas incluyeron trabajos de albañilería, renovación de membranas asfálticas, pintura general, ajustes de carpinterías y acondicionamiento de las instalaciones eléctricas, los termotanques y los artefactos de iluminación, entre otras mejoras.

Durante la recorrida, Alak participó de una clase de Educación Artística y conversó con estudiantes de segundo año.

También estuvieron presentes la secretaria de Educación municipal, Paula Lambertini, y la subsecretaria de Educación e Innovación local, Yamila Olariaga, junto con otras autoridades.