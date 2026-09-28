Platos típicos y danzas en la Fiesta del Inmigrante

Pese al clima lluvioso durante la mañana y la tarde del domingo, la 49ª Fiesta Provincial del Inmigrante que se realiza en Berisso recibió una multitud durante el fin de semana, con visitantes que recorrieron el patio gastronómico, el Paseo de Artesanos y los festivales de las colectividades. La jornada dejó la suspensión, sin nueva fecha confirmada, de la visita del orfebre Juan Carlos Pallarols, quien iba a presentar el Cáliz de la Paz destinado al papa León XIV.

Las colectividades abrieron sus stands con platos típicos y espectáculos de danzas tradicionales, mientras el escenario principal recibió presentaciones durante toda la tarde. Uno de los momentos más esperados fue la presentación de las Representantes Culturales Juveniles, prevista para las 18, una actividad que forma parte del cronograma oficial de la celebración, que se extenderá hasta el 11 de octubre.

La expectativa también estaba puesta en la presencia de Pallarols. Se había convocado a los vecinos a participar del cincelado del cáliz que se entregará al Papa León XIV. Sin embargo, la organización informó que la visita del orfebre a Berisso, en el marco de la 49.ª Fiesta Provincial del Inmigrante fue suspendida”, por cuestión de agenda, sin precisar una fecha para su reprogramación.

La celebración, organizada por la Asociación de Entidades Extranjeras junto a la Municipalidad de Berisso, continuará durante las próximas semanas: falta la elección de los embajadores culturales y el desfile que coronará la fiesta, informaron los organizadores.